焦点：美联储历史性升息料将至 亚洲投资人进入充满未知的陌生领域

图为在首尔拍摄的人民币、美元和日元现钞。 REUTERS/Truth Leem

路透新加坡12月15日 - 本周的美国货币政策决议，或许是美国联邦储备委员会(美联储/FED)有史以来最受瞩目的一次，亚洲股市投资人及全世界屏息等待之际，也将步入一个陌生领域。

经过外界几个月来的种种臆测，美联储预料周三将进行近10年来的首次升息.

这个预期中的升息动作，对于美联储及全球市场都是一次前所未有的经验：美联储过去从未展开过如此庞大规模刺激措施的退场，而美国利率也从未在如此低的水准持续这么久。

再加上，美国经济成长速度相对低于以往政策紧缩周期，以及这是20多年来美联储政策方向头一遭与其他主要央行背离，也难怪不确定的气氛弥漫，资产市场剧烈震荡。

“这段时期和我们以往所见过的完全不同，都是因为这种种变数，”盛宝金融全球宏观策略分析师Kay Van-Petersen指出。

另一方面，中国作为经济大国的崛起，跻身全球第二大经济体，对金融市场有着巨大影响，以及中国当局往往干预国内市场的作法，都让投资情势更加混沌不明。

“在前几轮美国升息周期，没有人在乎中国，”风险管理公司Axioma的亚太董事总经理Olivier D'Assier说。

“今年我们手中的数据略显混杂，此外还有太多的监管干预。这令人有点紧张，”他说。

近来的市场动荡就是一个明显的例子。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数自4月高点到9月低点大跌了27%，一定程度上是受中国股市剧烈震荡的打击，而中国股市则是受到中国政府拙劣救市举措的影响。

德意志资产管理(Deutsche Asset Management)的亚太投资长Sean Taylor说，该指数从9月低点到10月反弹了13%，甚至这也主要是因为对中国“硬着陆”的担忧消退所致。不过，该指数在10月后又回吐了大部分涨幅。

**到底该买还是该卖？**

分析师和基金经理表示，随着中国经济增速放缓至25年以来的最低水平，加上大宗商品价格大跌的影响蔓延至金融市场，美联储政策路径的意义比之前的升息周期更加重大。

虽然多数市场观察人士预计美联储的措辞可能较为温和，但对亚洲股市的预期因未来的不确定性而有所不同。

德意志资产管理的Taylor预计，“(亚洲股市)将慢步爬升，如果美联储的措辞暗示，升息步伐是逐步且持续时间较长的，则股市上涨速度可能会快于预期。”

盛宝金融分析师Van-Petersen及瑞士信贷分析师Sakthi Siva都预测，市场一开始会上涨，然后重拾跌势。其他一些分析师的预测则刚好相反，高盛首席亚太策略分析师Timothy Moe便是其中之一。

上一次美联储政策与其他主要央行背离，是美联储1994年出人意料地开始升息，亚洲股市在那之后的一年时间大跌了23%，而美国利率调升了3个百分点。

但Moe指出，当年以及过去其他周期里，亚洲货币与美元的连系关系较为紧密，导致亚洲地区跟随美国货币政策。

“以亚洲周期与美国周期而言，这次是现代史上我们第一次见到这种差异，”他称。

印尼及泰国等国的央行预料将在2016年宽松政策，日本央行原本已极为庞大的刺激措施料将加码，同时市场也在指望中国当局出台更多宽松措施。

美国2016年经济成长率预估在2.4-2.5%，这也低于1990年代及2000年代初期政策紧缩周期时的经济增速，当时美国成长率在3.8-4.7%。

“历史经验这次帮不上太多忙，”Axioma的D’Assier表示。

“我们爱怎么揣测都可以，但事实是这次情况真的大不相同了。”(完)