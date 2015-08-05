美联储加息前景提振美元普涨 亚洲股市涨跌不一

路透悉尼8月5日 - 亚洲股市周三涨跌不一，美国最早下月加息的可能性上升，提振美元和公债收益率，令亚洲货币承压。

市场波幅基本较小，日股日经指数.N225小升0.2%，韩国综合股价指数.KS11下滑0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.5%。

中国沪深300指数.CSI300持平，此前中国打击恶意卖空的举措促使该指数周二大幅反弹。

中国财新传媒最新PMI调查显示，7月中国服务业扩张步伐加快，新订单稳步增加；不过受制造业低迷影响，整体需求仍未有太多改善，中国经济增长依然乏力。

美国股市周二跌幅温和，道琼工业指数.DJI跌0.27%，标普500指数.SPX下滑0.22%，Nasdaq.IXIC跌0.19%。

苹果(AAPL.O)跌幅居前，触及逾六个月低点，部分原因是出于对中国需求的担忧。

美国利率方面最新的令人惊讶的消息是，亚特兰大联储总裁洛克哈特向华尔街日报称，美国经济得“严重恶化”，他才会不支持9月加息。

“考虑到洛克哈特是中间略偏温和派的委员，这番讲话确实增强了一种想法，即美联储真的想在9月升息，”花旗分析师称。

投资者因而提高了美联储下月升息的机率，尽管美联储联邦基金利率期货<0#FF:>走势仍暗示，联储很快升息的机率仅有大约50%。

美国两年期公债收益率跳升5个基点至0.74%，扳回上周美国疲弱薪资报告引发的全部跌幅。

美国利率转升一直在吸引资金流出新兴市场，打压巴西、墨西哥及韩国等国的货币。马币受冲击尤其严重，触及1998年以来未见低点。

美元对主要货币也上涨。美元兑日圆从周二的低点123.77升至124.41。欧元兑美元则从高点1.0988跌至1.0862。

美元指数高见98.132，或上探7月约为98.151的峰值。

大宗商品市场方面，布兰特原油期货涨0.26美元，报每桶50.25美元。美国原油期货升0.20美元，至每桶45.94美元。(完)

(编译 李爽/杜明霞/许娜/王丽鑫；审校 李婷仪/张若琪/龚芳)

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