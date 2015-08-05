美联储加息前景提振美元普涨 亚洲股市涨跌不一

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透悉尼8月5日 - 亚洲股市周三涨跌不一，美国最早下月加息的可能性上升，提振美元和公债收益率，令亚洲货币承压。
市场波幅基本较小，日股日经指数.N225小升0.2%，韩国综合股价指数.KS11下滑0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.5%。
中国沪深300指数.CSI300持平，此前中国打击恶意卖空的举措促使该指数周二大幅反弹。
中国财新传媒最新PMI调查显示，7月中国服务业扩张步伐加快，新订单稳步增加；不过受制造业低迷影响，整体需求仍未有太多改善，中国经济增长依然乏力。
美国股市周二跌幅温和，道琼工业指数.DJI跌0.27%，标普500指数.SPX下滑0.22%，Nasdaq.IXIC跌0.19%。
苹果(AAPL.O)跌幅居前，触及逾六个月低点，部分原因是出于对中国需求的担忧。
美国利率方面最新的令人惊讶的消息是，亚特兰大联储总裁洛克哈特向华尔街日报称，美国经济得“严重恶化”，他才会不支持9月加息。
“考虑到洛克哈特是中间略偏温和派的委员，这番讲话确实增强了一种想法，即美联储真的想在9月升息，”花旗分析师称。
投资者因而提高了美联储下月升息的机率，尽管美联储联邦基金利率期货<0#FF:>走势仍暗示，联储很快升息的机率仅有大约50%。
美国两年期公债收益率跳升5个基点至0.74%，扳回上周美国疲弱薪资报告引发的全部跌幅。
美国利率转升一直在吸引资金流出新兴市场，打压巴西、墨西哥及韩国等国的货币。马币受冲击尤其严重，触及1998年以来未见低点。
美元对主要货币也上涨。美元兑日圆从周二的低点123.77升至124.41。欧元兑美元则从高点1.0988跌至1.0862。
美元指数高见98.132，或上探7月约为98.151的峰值。
大宗商品市场方面，布兰特原油期货涨0.26美元，报每桶50.25美元。美国原油期货升0.20美元，至每桶45.94美元。(完)
(编译 李爽/杜明霞/许娜/王丽鑫；审校 李婷仪/张若琪/龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。