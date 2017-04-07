分析：美联储缩表计划呼之欲出 给美国经济复苏及韧性带来新挑战

路透华盛顿/纽约4月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将做出缩减其巨量资产持有规模的决定，试图在不影响经济的情况下，给用于抗击2007年金融危机的政策划上句号。这将给全球投资者及美国财政部带来复杂与不确定性。

据分析师及参与决策的官员称，这是史无前例的壮举：一家央行在试图将数万亿(兆)美元挤出已受其支撑10年之久的市场，这一过程可能会推高购房、企业融资及一系列其它活动的成本。

根据对当前美联储资产持有规模的一项检视，美联储虽然尚未做出最终决定，但有可能最早在今年年底就改变政策，并于2018年开始从债券市场中每月回撤200-600亿美元。

在金融危机期间的数年，美联储每月购买美国公债及住房抵押贷款支持证券的规模高达850亿美元，之后有所放慢。

这些购债活动是必要的救急措施，因为当时美联储的短期利率，即央行鼓励民众和企业支出与投资的主要工具，已经调降至近零水平，而经济还在呈自由落体式下滑，所以上述资产购买行动提升了对金融证券的需求，被认为在整体上压制住了长期利率，尤其给住宅建设及其它行业带来提振。

美联储已经在上调短期利率，并成功在不影响经济增速的情况下实施一系列加息。当其开始缩减公债和抵押支持证券高达4.5万亿(兆)美元持仓--基本上是逆转危机期间的购买操作--这将对经济韧性构成新的严峻考验。

那些开始审视美联储缩表影响的分析师们称，缩表可能相当于将利率上调0.5个百分点或更多，他们称之为“人造加息”。

目标是成功在不冲击市场的情形下缩减这些资产。

受美联储可能准备缩减资产负债表的迹象影响，美国股市周三下跌，到周四回稳。美国公债收益率和美元守在近期区间之内。

“他们的目的不是扰乱市场，”宾州SEI的固定收益管理部门主管Sean Simko说。“他们不想产生震骇效应。”

相反地，美联储官员在本周的文件中、以及在此前的声明中都已表示，希望美联储对市场的影响尽可能安静地消失。他们并承诺，美联储资产持仓的下降将是缓慢和可预测的，并会与外界有充分沟通。

危机之前，美联储持有不到1万亿美元的资产，部分用来覆盖商业银行的准备金，其余用来维持充足的货币流通，以满足需求。

但美联储的资产持有规模将不会回到金融危机前的水平。

纽约联储周四发布的报告简要概述了一种操作情境，将新的“正常化”的规模设在2.8万亿美元。该报告预计，倘若如同市场预期，缩表进程在明年中展开，那么到2021年底或许能缩减至2.8万亿美元。

但由于美联储试图避免债市出现过度反应，将资产持有规模从某一水平缩减至另一水平将困难重重。美联储之前曾讨论过何时开始放慢资产购买步伐，当时引发了债市的过度反应。

虽然近几年来美联储资产负债表的整体规模一直保持稳定，但美联储仍然维持每月数以百亿美元计的资产购买规模，以替换到期或清偿的公债与抵押支持证券。

美联储的上述购买量在财政部每月净发行的约600亿美元新债中占很大比例。美联储若从市场抽身，意味着美国政府可能需要承担更高的发债成本，来吸引民间投资者或外国政府填补美联储留下的空缺。

在美联储内部进行讨论之际，投资者与美国财政部官员也已开始对即将到来的改变制定计划。

在财政部借款顾问委员会(Treasury Borrowing Advisory Committee)的1月会议中，委员们鼓励官员要提前布局，确定好对每月短债与长债发售做出何种调整，来应对美联储计划采取的行动。这个委员会包含民间投资者，并就财政部对债务融资的最佳方式提出建议。(完)