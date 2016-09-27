美联储将从大银行寻求更多资金 救济地区性银行--理事塔鲁洛

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透华盛顿9月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事塔鲁洛周一表示，美联储在改革年度压力测试时，将从美国最大的银行寻求更多的资金，同时向规模较小的银行提供一些救济。
改革措施将包括新的资本缓冲，以加强保护金融体系，使之免于受到像摩根大通、美国银行及富国银行这些大型银行的冲击。
“在把这些修正方案整合在一起时，我们有意识地按照对于重要企业的金融监管应当日益严格的原则进行，”塔鲁洛在耶鲁大学的演讲中说道。
按照计划，在年度压力测试中，包括Regions Bank及SunTrust Bank在内的约25家地区性银行将面临较少的审查。
特别是，由于这些银行的规模，他们将被免除风险管理、内部控制以及公司治理作业方面的审查。这方面的审查花费高昂。
大约八家最大的美国银行业者仍将面临这方面的审查。最终，他们还需遵守资本缓冲规则。
美联储预计在明年提出新的资本计划。官员们称，这不会影响2017年的压力测试。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张明钧)
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