焦点：美联储静待时机 令美国银行业者债券业务雪上加霜

路透纽约9月18日 - 公司高层主管、分析师及交易员对路透表示，对美国银行业的债券交易台来说，美国联邦储备委员会(美联储/FED)只是让糟糕的一季变得更糟，让该业务的长期跌势变得更加明显。这项业务曾经是它们最赚钱的业务。

在美联储周四决定维持利率不变后，未来几周全球债券交易量可能会下滑。交易员表示，许多投资人不愿在债市及相关的衍生品市场承担太多的风险，除非他们对美联储升息时点有更好的判断。

“市场惶惶不安，也不会好好地消化坏消息，”公司债电子交易平台TruMid的经理合伙人Michael Sobel表示。他并称，现在交易难度加大。Sobel曾担任巴克莱垃圾债交易主管。

债券交易业绩疲弱，一些此类业务最多占营收三分之一的大型银行净利因此承压，而这些银行之前已因低利率及多类贷款需求低迷而受到打击。一些分析师在过去一个月已调降对银行的获利预估。举例来说，在过去30天中，已有三位分析师调降高盛(GS.N)的获利预估，平均降幅接近6%。

即使在美联储利率决定出炉前，对银行交易营收来说，这一季就已经不好过了。希腊债务危机让许多投资者完全退出市场，而中国经济成长放缓导致市场急剧震荡，进而令许多交易员的获利受损。

整体而言，当有某种程度的不确定性时，投资人会调整其投资组合仓位，这时银行的表现最好。但分析师表示，当事情变得完全无法预料时，市场剧烈震荡，交易量可能会乾涸。

“银行业现在遇上了坏的波动性，”Portales Partners资深银行分析师Charles Peabody说。

花旗集团(C.N)、美国银行(BoA)(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)的高层本周在巴克莱主办的一场会议中均表示，他们当前季度的整体交易营收可能下滑5%左右。

美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)把下滑主要归咎于债券交易业务获利疲弱。

Leucadia National Corp (LUK.N)旗下投行Jefferies Group周四表示，一项衡量其获利的指标大跌将近50%，因债市交投迟缓且与能源业相关的不良债权有大幅减计。

主要银行的债券交易营收自金融危机以来不断下降，因监管当局禁止银行以自有资金在市场大举押注。投行谘询公司Coalition预估，银行业债券交易年营收金额约为700亿美元，约相当于2009年的一半。

过去几年，营收已稳定下来，债券业务业绩偶尔出现跳升。以今年第一季为例，多数主要银行的债券交易营收均大增，受瑞士央行弃守瑞郎兑欧元上限、美联储可能很快收紧政策和欧洲央行宣布量化宽松计划等因素的影响。

但此一时彼一时。某家大投行的一位消息人士说，美联储本周的决定让他的客户陷入不知所措的窘境。

“如果他们升息，客户肯定是会有更多的交投活动，”他说。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪 审校 徐文焰/王兴亚)

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