焦点：美联储若加息 肥了美银行但存款人短期内尝不到甜头

路透纽约9月17日 - 一旦美联储真的启动加息，银行的利润将会大大得到提升，但存款人得到的好处却不多。

美联储周四决定不加息，但表示17名决策者中有13人预计2015年至少会加息一次。

一旦美联储真的结束长达七年的零利率试验，银行就可以开始对很多贷款增加收费。而与此同时，银行还可以大大推迟提高存款利率的时间。

自金融危机以来，美联储采取了降息措施并为经济大量注资，银行由此获得的存款规模远远超过了其所认为的必要水平，即使一些失望不满的存款人让存款搬家，银行也依然能够安然无恙。贷款机构在提高存款利率方面往往迟迟不见行动，由于从存款人获得的资金实在太多，此番他们提高存款利率可能会尤其缓慢。

一方面提高对贷款的收费，一方面又不提高存款利率，这样做将有助于拉抬多数银行的净利。摩根士丹利分析师称，其样本中的44家银行中有37家都预计，如果美联储加息，其利润将会增加。

例如，美国银行(BAC.N)估计，短期利率每上升1个百分点，接下来一年可为其额外带来24亿美元的税前获利。花旗集团(C.N)则估计如此可带来19亿美元的额外进帐。

美联储周四决议维持利率不变后，这种进帐至少得再等段时间才能降临；因此银行股遭投资人沽出。美国银行周四股价收跌2.9%。

储户可能甚至得等更久，尤其是领养老金者，这些人收入得靠债券和银行存款，而美联储的宽松货币政策已然挤压到他们的收益。

“储户收益已因低利率而被克扣。”Viola Risk Advisors银行分析师David Hendler说。

银行主管表示，存款人一旦看到有人能提供1个百分点额外利息收益，往往会考虑转至其他银行或替代性低风险投资。而那样的时间点可能还有一年以上，因美联储甚至还没跨出第一步，且许多交易员预期联储会按兵不动直到下个月或12月。

**存款竞争会加剧，但不是现在**

好消息是，到那时对储户的竞争将大大升级，因金融危机后采取的新资本条例使银行在融资时，对个人存款的依赖程度要超过对机构。

自2004-2006年上一轮紧缩周期以来，技术上发生了巨大改变，其中包括手机银行应用软件(APP)的崛起，方便储户对比利率，并更加快捷地转账资金。

在上一轮周期中，银行业上调存款利率的幅度只相当于美联储全部加息幅度4.25个百分点的0.46%。据Novantas估计，这次他们可能会把美联储加息的0.49%幅度加给储户。

银行高管称，很难判断出储户什么时候会考虑转走存款。不过目前来看，时间还是对银行有利。

低通胀、全球大宗商品价格下滑以及不温不火的经济增长率都在暗示，美联储的紧缩周期即便开始，也将是循序渐进且缓慢的。

美联储自2008年以来一直维持近零利率，很多短期投资利率接近于零，例如货币市场基金，银行大量现金无处可去。今天存款比未偿贷款多出40%，其中2004年上一轮收紧周期开始时只有9%。

对于消费者来说，存款利率仍是低得可怜。BankRate.com整理的数据显示，2011年以来，银行对六个月定期存单支付的年化利率不足0.25%。本月稍早该利率降至0.17%。相比之下，2007年4月美联储指标利率上次达到峰值5.25%时，该利率为3.63%。

Analyticom追踪储蓄前景的Dan Geller称，美联储2004年6月上次开始升息时，银行在90天后提高基本储蓄账户利息。

银行花了10个月，将所谓货币市场储蓄账户利率上调0.2个百分点，此时美联储利率已经上调1.75个百分点。

Geller称，鉴于存款水平之高，这次银行提高利率“时间可能更长”。(完)

(编译 孙国玉/张若琪/孙茉莉/王丽鑫；审校 戴素萍/李爽/郑茵)

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