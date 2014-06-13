美联储针对银行派息提出更严格条件

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透华盛顿6月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四针对银行支付股息提出更严格的条件，作为年度压力测试变动的一部分。压力测试旨在衡量银行业者抵御金融冲击的能力。
银行业者每年派息之前都需得到美联储的批准，这是新规的一部分。
银行业者必须提交资本计划，披露是否打算派息、回购股票或通过发行新债或新股增资。
根据新规，银行业者如果没有达成对美联储做出的增资承诺，那么将无法增加派息或者回购股票。
美联储还变更了银行业者提交资本计划的日期。
资产总额超过500亿美元的大型银行，需要在4月5日之前提交资本计划，比当前规定要求的推迟了三个月。
美联储表示，银行业在8月11日之前可以对新规作出评论，新规将在2015-2016年压力测试周期生效。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)