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国际财经 | 2014年 6月 13日 星期五 09:53 BJT

美联储针对银行派息提出更严格条件

路透华盛顿6月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四针对银行支付股息提出更严格的条件，作为年度压力测试变动的一部分。压力测试旨在衡量银行业者抵御金融冲击的能力。

银行业者每年派息之前都需得到美联储的批准，这是新规的一部分。

银行业者必须提交资本计划，披露是否打算派息、回购股票或通过发行新债或新股增资。

根据新规，银行业者如果没有达成对美联储做出的增资承诺，那么将无法增加派息或者回购股票。

美联储还变更了银行业者提交资本计划的日期。

资产总额超过500亿美元的大型银行，需要在4月5日之前提交资本计划，比当前规定要求的推迟了三个月。

美联储表示，银行业在8月11日之前可以对新规作出评论，新规将在2015-2016年压力测试周期生效。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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