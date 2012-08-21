亚特兰大联储总裁称货币政策不是万灵药

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透亚特兰大8月21日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示,美国经济复苏状况令人失望,但货币政策或许不能解决当前的许多挑战.
洛克哈特对记者表示,他尚未决定是否需要进一步放松货币政策.
他在一场演讲後对记者说道,"考虑更多货币刺激需要计算成本-收益,我将会尽量仔细权衡利弊.我还没有考虑好."
第二季美国经济仅增长1.5%,7月失业率回升至8.3%.
洛克哈特指出,近来美国就业市场改善的步伐已经放缓,但长期萧条的房地产业似乎正呈现回春的新迹象.
在一次主要涉及拉美的讲话中,洛克哈特表示他担心政策制定者实行的措施太过宽松且时间过长,而没有带来理想的效果.
"存在这样的风险,即货币政策过於激进,却无从解决那些只有通过财政改革才能克服的经济问题,而财政改革涉及到需要就公共资源的配置作出艰难选择,"洛克哈特向拉丁美洲商会和世界事务委员会(World Affairs Council)表示.
"货币政策能够对经济产生正面影响,但正如联储主席伯南克指出的那样,货币政策不是万灵药."
联储官员下周稍晚将参加货币政策年度会议.许多分析师认为,伯南克将在演说中勾勒出第三轮量化宽松.
美联储下次政策会议将在9月12-13日举行.
为应对金融危机,联储将利率降至零并将资产负债表规模扩大逾两倍至2.8兆(万亿)美元.(完)
--编译 张荻/肖群英;审校 吴云凌
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