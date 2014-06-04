热点聚焦：美联储可能自订银行风险评估规则 防堵巴塞尔III漏洞

路透纽约/华盛顿6月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能推行自己的一套规则来评估银行体质，而弃用现有的国际规则。这将让银行业者心凉半截，为了满足国际标准的要求，他们已经花费了数十亿美元来重整资产负债表。

美联储官员担心，“巴塞尔III资本规则”的部分内容有漏洞，可能被银行利用。该规则是多家监管机构开发的一个关键工具，用于评估银行的风险状况。

根据巴塞尔规则，银行可以利用自己的模型和电脑系统来计算资产风险的大小，自行确定自己适当的负债水平。风险越高，银行可以借入和贷出的资金就越少，进而降低银行可以赚取的收入。换句话说，巴塞尔规则给银行提供了通过故意调整风险模型来增加获利的机会。

美联储理事塔鲁洛在5月的一次讲话中批评巴塞尔III规则为银行开了方便之门，使其可以利用自家的模型搞小动作。虽然他表达的是个人观点，但熟悉情况的一名消息人士对路透表示，其他理事也赞成塔鲁洛的看法。

塔鲁洛主张使用美联储自己的银行体质评价方法，通过测试来考察在市场动荡或者经济下滑情况下银行资产的状况。这是美联储在巴塞尔规则之外另外开发的一个流程，即“压力测试”。

“实际情况是，这是我们制定的资本标准，”美国前任通货监理官John Dugan称，他现在是华盛顿法律公司Covington & Burling的合伙人。

美联储强调的这一套不同的评估风险流程让银行感到抓狂，银行抱怨美联储的测试是含糊不清的。美联储担心如果让银行对测试方法了解过多，银行会找到在测试中作弊的方法，因此没有给出什么细节。每年，美联储也可以改变测试中使用的压力情景。

华尔街表示从美联储收到的关于巴塞尔III资本规则的信号错综不一。就在塔鲁洛发表这番言论前不到三个月，美联储曾为八家美国大银行使用自家风险模型打开绿灯。

一位拒绝具名的银行高管抱怨称，美联储希望有一个可每年重新设计的“私人剧本”。另一位形容这一压力测试进程是“武断而可怕的”。

分析师称，近年来，全球最大型的银行可能已根据巴塞尔III资本规则的要求，花费了数以十亿计美元来建立电脑模型、招聘员工并出售资产。去年，一位主要银行高管告诉路透，他的公司仅在模型和系统上就花费了5亿美元。

银行家表示，由于对美联储的规则无法获悉更多细节，银行必须持有更多资本，这可能限制了他们的借贷活动和全球成长。美国第四大银行--富国银行(WFC.N)在最近一次会议上表示，该行持有更多资本，很大程度上是为了应对美联储的压力测试。

许多监管当局并不理会这些抱怨。在金融危机爆发之前，银行业抵挡不住诱惑，扩大举债为资产融资，以提振获利。如果一家银行的债务太多，即使资产价格只是稍微下滑，就能让银行关门，这是雷曼兄弟给世人的惨痛教训。

美联储及其他监管当局肩负的责任是维系金融体系稳健，而非让银行业获利最大化。

监管当局或许确实有理由怀疑银行业评估资产风险的方式。去年，巴塞尔银行监管委员会表示，对于假设性贷款与交易资产组合的风险度，银行业的评估方式存在很大的差异性。巴克莱资本在2012年的一项调查则显示，有半数的受访投资者不信任银行的资产风险评估。

银行业很少承认会为了降低资本需求而调整风险评估模型，但这种作法确实存在的证据在去年曝光。当时美国参议院一个委员会公布的电邮显示，摩根大通(JPM.N)高层曾讨论，如何改变风险评估模型，以降低明显的资产风险度。

监督银行的评估模型需要大量人力，许多监管当局的人力和资源都十分吃紧。就连巴塞尔银行监管委员会主席在3月时也承认，为风险而调整资产对监管者来说是件难事。

“今天我想表达的是，确实存在问题，我们计划采取一些行动来因应，”巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯(Stefan Ingves)在纽约的一场演说中表示。

美联储不想坐等全球规则的修改。美联储已经在巴塞尔的杠杆比率资本规则部分，加进自己的一套规则。巴塞尔的杠杆比率规则中并未考虑到资产的风险。

塔鲁洛是在3月8日的演讲中，对巴塞尔规定提出严厉批评。

针对所谓“内部评级基准式(IRB)”的银行资产风险计算模型，他表示，“各银行机构为了迎合监管资本要求，设计出复杂且缺乏透明度的风险权重，会形成人为操弄、发生错误和难以监控的多重风险。”

他之后表示，基于过去10年的经验，他认为没有什么理由让美国大型银行继续采用IRB规则。

接受路透访谈的美联储人士称，考虑到美国监管机构和各家银行为符合巴塞尔III所投入的心血，塔鲁洛的言论以及发表时点都令人意外。巴塞尔III规定必须在2019年初之前全面落实。

“他们投入了大量的时间和精力，这是一项获得国际协议的标准，所以要说就此放弃，真的是惊人之语，”一位不愿具名的美联储地区银行雇员表示。

美联储发言人Barbara Hagenbaugh拒绝置评。(完)

(编译 张涛/石冠兰/李婷仪/洪曦; 审校 蔡美珍/高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。