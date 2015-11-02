焦点：美联储提议新规下 美国最大型银行面临1200亿美元资金缺口

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透10月30日 - 根据美国联邦储备委员会(美联储/FED)周五提议的一项法规，美国六家大型银行需额外筹集1,200亿美元，最有可能通过长期债务方式实现。

这些要求旨在确保那些规模最大、关联最多的银行通过将自身部分债务转化为股本，特别是其控股公司发行的债务，以更好地应对另一场危机，从而不会伤及市场或需要政府的救援。所涉及银行包括高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)在内。

美联储官员在周五的背景新闻发布会上称，预计这些银行将通过发债方式填补1,200亿美元的缺口。发债往往要比发行股本更具成本效益。周五提议的这项法规基本与银行的预期相符，涉及银行的总损失吸收能力(TLAC)。

连同该项法规在内，有系列法规旨在通过决定银行为自身融资时应使用多少股债，以降低银行业系统中的风险。

美联储官员在程序性投票中赞成了提议草案，意味着将提交公众评论。

在与美联储官员的一次公开会议上，一位参与规则制定的工作人员称，银行实现合规应该不难，因为很多要求都与现有规定重叠，而且大部分债务要求都可以通过对现有债务进行再融资来实现。

一些要求须在2019年1月1日前达成，而另外更为严格的要求须在2022年1月1日前满足。

面临最严格要求的银行中，摩根大通排首位，其次是花旗(C.N)，美国银行(BAC.N)、高盛和摩根士丹利(MS.N)紧随其后。要求级别第二高的是富国银行，然后是道富银行(STT.N)，最后是纽约梅隆银行(BK.N)。

按总资产计，摩根大通以逾2万亿(兆)美元的规模排名美国最大银行。

这些官员拒绝透露，上述哪两家银行已经满足周五提案中的长期债务要求。

美联储官员称，这一系列法规同样适用于具有全球系统重要性的外资银行在美国所设业务，制定了和对美国国内银行大致相同的要求。

富国银行发言人在一份声明中称，该行正在进行评估，提案要求似乎与预期一致。而其他银行代表则拒绝置评或无法立即联系到。(完)