美联储称将敦促大银行采取措施 令“生前遗嘱”更可信

路透11月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，联储正敦促大银行采取更多措施，证明其所谓的“生前遗嘱”可靠，即如果这些银行出现严重问题，可以被安全地关闭。

“我们正要求这些银行作出非常重大的调整，”叶伦在回应美国众议院金融服务委员会的提问时称。该委员会问到，美联储对大银行2013年提交的关闭计划的公开批评力度，为何不如联邦存款保险公司(FDIC)那么大。

FDIC在2014年8月曾表示，其认为11家大银行提交的生前遗嘱“不可信”；而美联储仅表示，这些计划还需要相当大的完善。

叶伦对该委员会表示，美联储过去的评价不是十分严厉，因为“我们预期还要同这些银行再经历几轮合作”，以理解生前遗嘱中应当包括哪些内容，并就监管机构的期望给予这些银行“合理的指引”。

大银行的生前遗嘱通常长达上千页。

叶伦称，美联储和FDIC正在审视银行业者最新版本的生前遗嘱，“我们将在未来几个月作出重要决定”。(完)