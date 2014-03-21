参与美联储年度压力测试的30家美国大型银行29家过关

路透华盛顿3月20日 -美国联邦储备委员会(FED/美联储)周四表示，美国的大银行有足够的资本缓冲来应对经济急剧恶化的情况。美联储宣布，参与年度压力测试的30家大型银行中，29家满足最低资本充足率要求。

在最新一轮压力测试从中，除Zions Bancorp(ZION.O)外，其余的大型银行均达到了5%的一级资本充足率要求。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)金融服务咨询业务部门主管DanRyan说道：“能比压力测试结果更让银行业者担心的只有奖金计划。”

测试旨在检查银行业抵御类似2007-2009年金融危机的能力。银行必须展示如何应对股市腰斩，八家最大银行必须要考量最大交易对手违约情形造成的冲击。

压力测试备受金融市场关注，因其可以反映银行业体质，同时若美联储认为银行实力不够强就可能否决银行向股东返还资本的计划。

“尽管今日的结果显示几乎所有银行都高于最低资本要求，但我们认为，两至四家银行下周将无法让美联储认可其计划采取的资本行动，”Ryan表示。

对欧洲银行业者进行全面的资产品质评估之后，欧洲监管机构计划今年稍后进行自己的压力测试 。

美联储将在3月26日宣布哪些银行的派息或买回股票计划获得批准。

周四宣布的测试结果假设银行派息保持在当前水准，且不回购股票。

**资本计划推测**

第一批测试结果令人揣测哪几家银行将获准提高股利。在周四的测试结果中，资本比率较低的银行可能有资本计划遭到否决之虞。

在最严峻的压力情境下，Zions的一级资本比率为3.5%，是唯一一家低于最低要求的银行。无法立即取得Zions发言人士的评论。

其他29家银行高于最低要求。但M&T Bank(MTB.N)的一级资本比率相对较低，只有5.9%，美国银行(BAC.N)则为6%。

一些银行称，他们对自己在压力测试中表现的看法与美联储的评估存在差异。比如，富国银行(WFC.N)称经济危机时期其最低资本比率将在9.7%，高于美联储认定的8.2%。

去年压力测试中唯一没有达标的银行Ally Financial在本次测试中符合要求。其资本比率在最大压力情况下为6.3%。

纽约梅隆银行(BK.N)、Discover FinancialServices(DFS.N)和道富银行(STT.N)资本比率最高，但高比率并不一定总是意味着美联储会批准银行的资本计划。去年，监管机构就要求摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)修改计划。

在最大压力情况下，30家银行的总体一级普通资本比率降至7.6%。美联储称，2009年初该比率是5.5%。

这是Zions、Comerica (CMA.N)和Discover等12家银行第一次参加全面压力测试。

美联储称，这30家银行合计占美国银行业总资产的80%左右。(完)

(编译 孙茉莉/戴素萍/李爽 审校 张涛)

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