美联储调查显示银行收紧商业地产贷款标准

路透华盛顿5月8日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周一发布的调查报告显示，过去一年美国的银行贷款经理收紧商业地产贷款标准。报告可能加重对商业地产市场前景的担忧。

包括波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在内的美联储官员曾警告，商业地产价格上升可能令未来经济下滑放大。

美联储周一在季度报告中表示，总体来说，今年第一季银行对企业贷款标准基本上维持不变。但在这份调查中，美联储加入了针对过去一年商业地产借贷情况的特定问题。

美联储报告中援引美国的银行在解释它们收紧商业地产借贷标准的原因时称，“商业地产价格，资本化率和空置率不是那么利好或前景更不确定。”

美联储在今年的美国银行业“压力测试”中更多关注商业地产，压力测试旨在检测大银行在抵御金融动荡时的表现。(完)