美联储调查显示银行收紧商业地产贷款标准

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透华盛顿5月8日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周一发布的调查报告显示，过去一年美国的银行贷款经理收紧商业地产贷款标准。报告可能加重对商业地产市场前景的担忧。
包括波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在内的美联储官员曾警告，商业地产价格上升可能令未来经济下滑放大。
美联储周一在季度报告中表示，总体来说，今年第一季银行对企业贷款标准基本上维持不变。但在这份调查中，美联储加入了针对过去一年商业地产借贷情况的特定问题。
美联储报告中援引美国的银行在解释它们收紧商业地产借贷标准的原因时称，“商业地产价格，资本化率和空置率不是那么利好或前景更不确定。”
美联储在今年的美国银行业“压力测试”中更多关注商业地产，压力测试旨在检测大银行在抵御金融动荡时的表现。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。