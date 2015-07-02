美联储和银行业者对流动性是否恶化持不同看法

路透华盛顿7月1日 - 对于美国债市流动性到底是因投资者适应新规而恶化、还是只是暂时性流出，美国联邦储备委员会(美联储/FED)和主要银行的看法不一，决策者和银行业者甚至对评估此问题的基本指标都难以达成一致。

过去一周，多位美联储官员对此问题发表了评论，他们称自己不相信美国公债市场面临流动性问题。部分投资者已警告，此问题可能成为金融动荡的一个诱因。

“每日流动性恶化的迹象非常少，”美联储理事布雷纳德周三在奥地利一场金融会议的演讲准备稿中称。此前，美联储理事鲍威尔和塔鲁洛已表示对美债及其他债券市场是否有任何明显变化持怀疑态度。“流动性减少的传闻很多，但很难获得统计方面的印证。”

雷纳德在演讲中表示，衡量市场流动性的传统工具，比如买卖询价的价差，“普遍来说并不比危机爆发前高。”

但美联储访问的银行信贷高管却持相反看法。他们说买卖价差和其他市场指标显示，债市的流动性正在流失。

美联储周三公布对21家主要银行的信贷高管所做的调查，报告称：“超过五分之四的受访者指出，当前流动性和市场功能...在过去五年中恶化。”

美联储和投资产业彼此对债市情况的看法存在差异，是因为他们就金融危机后出炉的多德-弗兰克(Dodd-Frank)等其他规范的影响早已争论不休。

银行、对冲基金及其他金融机构的高管认为，这些规范阻止了风险并限制了银行所能做的事，已不慎阻挡了美国公债的交易。美国公债是易于交易的主要证券商品，协助全球金融系统的运作。

“这些规范的影响(是银行)无法...再像以前一样来建立仓位，”巴克莱信贷分析师Eric Gross表示。

他们例举去年秋季债券价格剧烈震荡等事件、不易执行大额交易等因素，作为市场已不像金融危机前那样有深度且运作顺畅的证据。

美联储官员认可这些证据，也同意如果投资人无法自由买卖避险证券，这在金融紧张之际可能会造成问题。

布雷纳德表示，这可能全都是“过渡”阶段的一部分，银行、投资者和其他金融机构都会愈来愈习惯这个运作不同于过去，但整体更安全也更稳定的市场。

但巴克莱的Gross表示，对基金经理人而言，这个过渡期并非没有困难。每位基金经理人都必须要有一套管理自家每日仓位的计划。(完)

(编译 李婷仪/戴素萍 审校 许娜/于春红)

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