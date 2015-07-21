美联储新规要求八大银行增加资本 业内担心影响获利

路透华盛顿7月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周一实施一项规定，要求美国八大银行持有更多权益资本。华尔街忧心这项措施将削弱业界获利。

该项规定大致和去年12月的提案类似。当时，美联储及美国银行业监管者称，这些银行面临占其资产1-4.5%的附加资本。

该项规定会要求每家银行增加多少资本，美联储也给出了估计数值。这些数字符合高盛(GS.N)分析师去年12月时的推估。

监管当局希望美国银行业者多仰赖以股东权益为自身筹资，减少以借贷资金融资。这些银行万一倒闭，可能对市场构成威胁。

监管当局也希望阻止银行业依赖不稳定的短期借款，这是当初雷曼兄弟在金融危机中破产的关键因素之一。

“它们要么必须大幅增持更多资本，降低倒闭的可能性；要么必须缩小规模，”美联储主席叶伦在声明稿中称。

摩根大通(JPM.N)面对的追加资本为4.5%；花旗集团(C.N)次之，为3.5%。

美联储表示，这些银行均需在三年内达到追加资本的目标。其中七家目前已达标。

美联储人员在电话会议指出，目前仅摩根大通还欠缺125亿美元。12月时的不足金额约200亿美元。

摩根大通2月表示，将“竭尽所能”保持追加资本在低于4.5%。

新规未要求这些银行在美联储的所谓压力测试中达到额外资本目标。

但今年稍晚美联储将研究变更压力测试步骤，以更好地应对大型金融机构产生的系统性风险。

美联储还发布了如何监督通用金融(奇异资融)(GEB.N)的计划。有四家非银行金融机构因对整体系统有重要影响，在危机后也被纳入美联储的监督范围，通用金融即是其中之一。

不过要采纳那些规则也要几年的时间，以给予该公司足够时间来缩减业务，使其低于监督门槛。(完)

(编译 李婷仪/张若琪 审校 张涛)

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