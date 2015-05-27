美联储官员称必须允许金融机构倒闭 以重建市场纪律

路透洛杉矶巴吞鲁日5月26日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示，决策者应确保金融业债权人不会指望政府援助，且必须允许企业倒闭，以恢复市场纪律。

拉克尔的讲话多为重申此前的观点，即监管者需要怎样让金融体系变得更加安全，但他并未谈论货币政策。拉克尔今年在决策委员会拥有投票权。

拉克尔在为路易斯安那州立大学(Louisiana State University)Graduate School of Banking提前准备的演讲稿中称，要想长期解决大而不倒问题，就要恢复市场纪律，“从而鼓励金融企业及其债权人避免达成脆弱的融资协议”。

随着美联储准备升息，美联储官员益发对金融稳定感到忧心。但拉克尔说，有必要减少监管而不是增加监管，才能提高金融系统安全性。

拉克尔再次呼吁应取消美联储紧急放款授权，他和其他包括国会两党议员在内的批评人士都认为，这项措施对大型华尔街金融机构有利。拉克尔也继续抨击多德-弗兰克法案的法规II，即所谓的有序清偿授权法。

他认为由于多德-弗兰克法案允许美国联邦存款保险公司在清算银行时可获得财政部提供的融资，这项条文形同政府纾困。(完)

(编译 许娜/李婷仪 审校 王丽鑫/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。