美联储批准34家美国大银行的股票回购和派息计划

路透华盛顿/纽约6月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)批准了34家美国大型银行的资本计划，允许这些银行将额外资本用于风险缓冲外的股票回购、派息和其他用途。

美联储周三表示，34家银行全数通过年度压力测试中要求更严格的第二阶段测试，结果显示许多大型银行不仅积累了充足的资本，而且还改善了其风险管理程序，其中包括摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)等。

只有第一资本金融(Capital One Financial)(COF.N)必须在年底前再次向美联储提交资本计划，不过美联储仍然允许该行进行目前的资本计划。

负责银行监管的美联储理事鲍威尔称，压力测试程序“推动了所有大型银行达到稳健的资本水平，多数银行大幅改善其资本计划进程。”

银行自身如何使用其额外资本的计划暂未得知，有待各银行的公布。

资本计划备受投资者关注的花旗(C.N)表示，预计将回购156亿美元普通股，并把季度派息提高到每股0.32美元。花旗的季度派息目前定在每股0.16美元。其股价在盘后交易中涨2.3%至66.65美元。

美联储一位高级官员称，通过测试的银行将能够在未来四季全额发放预期净利。去年压力测试后发放的比例为65%。这将是2008年金融危机以来银行业者对股东回报首次可以至少等同于他们创造的年度获利。

这一结果意味着银行业取得重大胜利。银行业已为恢复这种状态努力数年。该结果对渴望决策者放宽监管的华尔街而言，也意味着出现转折。

美联储称，第一资本金融必须重新提交其资本计划，因为该行对其“最重要的业务之一”未能恰当判断风险。美联储官员表示，担忧主要涉及内部管控，以及管理层和董事会是否及时恰当地了解问题。

美联储没有说明其哪部分业务准备不足。第一资本金融最重要的业务就是信用卡贷款。该行还在汽车贷款市场占据一席之地。银行业者和分析师认为这两个领域最近都显示出疲弱信号。

第一资本金融必须在年底前重新提交计划。在那之前可先继续进行其回购价值最多至18.5亿美元股票的计划，但如果问题一直未获修正，美联储仍可反对其计划。

在上周公布第一阶段压力测试结果之后，第一资本金融已提交了降低资本要求的第二个计划。

美国运通(AXP.N)也提交了降低要求的计划，已获得批准。

富国银行(WFC.N)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)等其它大行也通过了美联储测试。

今年是首度受测银行全数过关的一年，不过也是头一次让大部分银行排除在“定性测试”之外，而第一资本金融在这个部分的测试没有合格。34家银行中仅13家有接受这部分的测试，许多银行界人士批评，这个部分太不透明而且主观。

为了回应这些抱怨，美联储现已开始提供更多明确细节让银行理解为何没有及格；而即使他们通过了测试也让其知道需要改进之处。(完)