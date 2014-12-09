美联储提议美国八大银行持有额外资本缓冲

路透华盛顿12月9日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二提议，要求美国八家最大的银行持有额外的资本缓冲，并称如果这些银行严重仰赖短期批发融资的话，将必须增加更多股本。

官员称，根据新提议，对包括摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)在内多数银行的资本要求将超过国际监管机构的类似规定。

美联储表示，这八家银行几乎已全数提高足够股本，达到提议中的规定。

监管当局希望这几家大型银行在为其活动融资时，应更加仰赖自身股本而非借贷。官员也不鼓励银行依赖风险较高的债务形式。如果这些银行倒闭，将会威胁到整个金融市场的稳定。

“依赖短期批发融资可能造成银行难以因应债权人挤兑风险，导致银行被迫迅速清算头寸，或者收回客户短期贷款，”美联储理事塔鲁洛说。

美联储官员估计，美国银行业者将需要额外增加1-4.5%的风险加权资产。

有关补充资本缓冲的要求，是巴塞尔协议III的一部分。监管方还新增设了几项资本措施，包括额外增加1-3.5%的风险加权资产这类只适用于大型银行的规定。

具体的资本增加数额需视银行的规模、复杂程度以及其他风险因素而定，范围较宽泛。

美联储目前正在落实监管范围内银行附加资本的要求，但进行了一些调整。根据周二的提议，八家银行将以巴塞尔协议为基础计算额外资本，此外还有衡量这些银行对短期批发融资依赖程度的一个单独分数。

银行将需遵守显示较高附加资本的公式计算结果。美联储预计国内银行附加资本平均将是巴塞尔协议要求的约1.8倍。

包括瑞士和瑞典在内的其他几个国家规定的附加资本，也要高于比巴塞尔协议中的要求。

美联储官员并未透露具体附加资本规模，但表示严重依赖短期融资的银行所需补充的资本缓冲最多。高盛和摩根士丹利(MS.N)等投行通常使用这类融资渠道。

此次提案将从2016年开始逐步实施。银行业可以在美联储做出最终决定前提出意见。(完)

(编译 李婷仪/洪曦; 审校 张涛/张荻)

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