美联储批准巴塞尔III协议 承诺对华尔街出台严厉新规

路透华盛顿7月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)周二批准国内银行业执行巴塞尔III资本规定，承诺将制定针对华尔街大型金融机构的严厉新规，同时还将保护小银行免受这项新规的一些最严重冲击。

美联储经过投票批准在美国实施这项全球性规定，新规要求银行业持有更多股权资本用于支持自身业务，以便在2007-09年信贷危机之后具备更强的抗风险能力。

规定的最终版本里还具备一些有利于房地产复苏和小型银行的弹性，但美联储表示将在未来几个月内拟定四项新规，以应对美国八家最大银行给金融系统带来的风险。

“最引人关注的一点是社区银行可以得到明显的放宽待遇”，佳利律师事务所合伙人Allison Breault说。

“对大银行机构的要求比他们最初预想的要更为严格，”她说。

巴塞尔III协定以银行业监管机构--国际清算银行(BIS)的所在地得名。这份协定旨在加强银行业的稳定性。之前爆发的金融危机是大萧条以来最为严重。

这项协定将从明年开始分阶段实施，多数银行必须持有比现行制度要求高出两倍左右的核心资本，这样做的目的在于降低银行业风险，并且保护纳税人不必因代价高昂的援救银行行动而蒙受损失。

巴克莱银行分析师认为这些规定中没有特别大的负面冲击，美股KBW银行股指数.BKX周二收高0.55%，而当日大盘震荡收低。

总资产超过100亿美元的银行中已有95%达到了美联储一级普通股权资本充足率7%的最低要求，总资本缺口仅为25亿美元。

**鲜有令人兴奋之处**

但这项长达972页的规定最终版本删除了最初建议中的一个条款，即要求银行拨备更多资本为住房抵押贷款业务提供资金。

“巴塞尔协议的最终版本非常有利...抵押贷款行业”Compass point Research and Trading政策分析师Isaac Boltansky说，并称这是抵押贷款领域的一个“重大胜利”。

对于要求小型银行频繁调整交易账簿中的证券价值这一成本巨大的要求，他们可以选择退出。

“对于大型银行来说，没什么可兴奋的，”金融服务公司Guggenheim Partners金融分析师Jaret Seiberg表示。

在巴塞尔协议规定以外，美联储称其将拟定四项新规，包括对银行业务融资规模即杠杆比率设定严格上限，并追加资本金。

美国政界愈发担心巴塞尔协议不足以防止最近这次危机重演，因为该协议仍允许银行通过自己的计算模式来衡量风险。

美联储已将其中部分问题纳入考量范围，美联储负责金融监管的官员塔鲁洛表示，银行监管者未来几个月将制定针对该国大型银行的四项新规。

争论大多集中在杠杆率上，其中未计入银行的风险权重。根据巴塞尔协议，杠杆率设定为3%，很多批评人士认为该杠杆率要求毫无进取心。塔鲁洛同意这种看法。

“巴塞尔III协议中的杠杆率似乎设得太低，以至于无法有效地对应全球共识的风险加权资本标准，”他称。

**系统重要性**

美国银行监管机构还在制定规定，以防范短期融资市场风险，管理联合股权(combined equity)和长期债务，以及对可能威胁整个金融体系的银行提高资本充足率要求。

和美联储一起提出巴塞尔规则的另外两家美国银行监管机构--美国通货监理局(OCC)和美国联邦存款保险公司(FDIC)也必须批准该协议。

在美联储的最终规定中，对巴塞尔协议的引入时间表，以及银行需要持有的最低资本占总资本比例，均未较最初提案作出重大修改。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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