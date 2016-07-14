美国经济未显示出通胀短期内急升的迹象-美联储褐皮书

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿7月13日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，自5月中到6月底，美国经济继续扩张，但鲜有迹象显示，通胀短期内将会急升。
褐皮书指出，在多数联储地区，薪资压力“温和至适度”，物价压力仍然不大。
通胀向联储设定的2%目标回升的进程是进两步退三步，加之全球成长放缓，美国企业投资连续两季表现不佳，这些因素令决策者忧心忡忡。
美联储在去年12月进行了近10年来首次升息，但之后就一直按兵不动。尽管6月美国就业岗位强劲反弹，但交易商认为，美联储将在至少明年中之前保持利率不变。
褐皮书指出，第二季末，涨薪的压力集中在技术工人和很难找到适合人选的岗位，与此同时，“物价压力仍然不大，受访人总体报告销售价格无变化。”
只有克利夫兰、芝加哥和旧金山等三个联储地区报告入门级岗位薪资上涨。
由于美国就业市场接近被视为充分就业的水平，经济学家普遍预计薪资将会增长，并进而扶助推升通胀。褐皮书指出，就业岗位继续温和增长。
褐皮书称，联储地区还报告，有部分迹象显示，消费者支出放缓，但多数地区仍保持了乐观的预期。制造业活动仍然是喜忧参半，而服务业活动“小幅至温和”扩张。
此份褐皮书是由圣路易斯联储根据2016年7月1日或之前收集的数据整理完成的。
美联储将在7月26-27日举行下次政策会议。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。