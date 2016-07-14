美国经济未显示出通胀短期内急升的迹象-美联储褐皮书

路透华盛顿7月13日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，自5月中到6月底，美国经济继续扩张，但鲜有迹象显示，通胀短期内将会急升。

褐皮书指出，在多数联储地区，薪资压力“温和至适度”，物价压力仍然不大。

通胀向联储设定的2%目标回升的进程是进两步退三步，加之全球成长放缓，美国企业投资连续两季表现不佳，这些因素令决策者忧心忡忡。

美联储在去年12月进行了近10年来首次升息，但之后就一直按兵不动。尽管6月美国就业岗位强劲反弹，但交易商认为，美联储将在至少明年中之前保持利率不变。

褐皮书指出，第二季末，涨薪的压力集中在技术工人和很难找到适合人选的岗位，与此同时，“物价压力仍然不大，受访人总体报告销售价格无变化。”

只有克利夫兰、芝加哥和旧金山等三个联储地区报告入门级岗位薪资上涨。

由于美国就业市场接近被视为充分就业的水平，经济学家普遍预计薪资将会增长，并进而扶助推升通胀。褐皮书指出，就业岗位继续温和增长。

褐皮书称，联储地区还报告，有部分迹象显示，消费者支出放缓，但多数地区仍保持了乐观的预期。制造业活动仍然是喜忧参半，而服务业活动“小幅至温和”扩张。

此份褐皮书是由圣路易斯联储根据2016年7月1日或之前收集的数据整理完成的。

美联储将在7月26-27日举行下次政策会议。(完)