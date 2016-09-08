美国薪资增长压力仅限于高技能岗位 鲜有扩大的迹象-美联储褐皮书

路透华盛顿9月7日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，7月、8月两月，美国经济以温和速度扩张，但鲜有迹象显示，薪资压力扩大至高技能岗位之外。

褐皮书指出，在12个月联储地区中，多数地区报告薪资压力仍“相当温和”，预计未来数月将保持此状况。

缺少薪资压力对寻求升息的美联储来说是一个障碍。尽管美国劳动力市场接近充分就业，但经济学家还没有看到薪资普遍上涨，并进而推升通胀的迹象。

报告与周三稍早发布的数据相辅相成。数据显示，美国7月职位空缺数急升至纪录高位，但招聘活动滞后，这表明雇主在找到合格的工人填补职位空缺方面遇到困难。

联储决策者在过去数周试图重新燃起今年升息的预期，此前，由于国内和全球经济放缓，美联储迟迟不采取行动。

褐皮书指出，多个地区报告，高技能工人的薪资压力增加，技能要求较高的岗位很难招聘到合格的人选，特别是那些需要“专业技术人员、工程师和特定建筑工人”的岗位。

但各地区的情况良莠不齐，波士顿联储地区报告，空缺职位数量“超乎寻常地高”，而费城联储地区报告，临时雇员人数增加，每周工时也增加，但全职雇员数量减少。

报告称，整体上物价涨幅仍然不大，大部分地区的消费者支出基本持平。

四年多来，通胀一直低于联储2%的目标，在看到通胀持续上升前,决策者仍对升息感到犹豫。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息，并强调未来将以史上最缓慢的步伐升息。

交易员目前预计，至少在12月会议前美联储不会再次升息。

此份褐皮书是由旧金山联储根据2016年8月29日或之前收集的数据整理完成的。

美联储将在9月20-21日举行下次政策会议。(完)