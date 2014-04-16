美联储褐皮书称多数联储地区经济活动增强

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透华盛顿4月16日 -美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，随着天气相关因素对经济的拖累消退，最近几周美国经济活动反弹。
美联储褐皮书显示，12个月联储地区中，有八个地区称经济“温和至适度”成长。褐皮书是通过综合全国范围内受访人提供的企业活动信息编撰而成。
芝加哥联储报告，该地区成长加速，纽约和费城联储则表示，经济活动在今年早些时候受严寒天气拖累放缓后反弹。
美联储称，“12个联储地区的报告显示，自上次报告公布以来，多数地区经济活动增强。”
本次报告由里奇蒙联储根据4月7日前收到的数据编写而成。报告与零售销售到工业生产等一系列数据反应的情况基本一致。这些数据显示，随着天气转暖，经济动能逐步增强。
褐皮书发现，近几周多数地区消费者支出增加。七个地区汽车销售增长，多数地区的制造业活动改善。
美联储称，“几个联储地区报告，冬季天气对经济的影响较今年早些时候减弱。”
褐皮书中还指出，多数地区房价小幅上升，库存水准仍低，多个地区住宅建筑增加。就业市场状况不一，但基本正面，薪资压力受控。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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