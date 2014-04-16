美联储褐皮书称多数联储地区经济活动增强

路透华盛顿4月16日 -美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，随着天气相关因素对经济的拖累消退，最近几周美国经济活动反弹。

美联储褐皮书显示，12个月联储地区中，有八个地区称经济“温和至适度”成长。褐皮书是通过综合全国范围内受访人提供的企业活动信息编撰而成。

芝加哥联储报告，该地区成长加速，纽约和费城联储则表示，经济活动在今年早些时候受严寒天气拖累放缓后反弹。

美联储称，“12个联储地区的报告显示，自上次报告公布以来，多数地区经济活动增强。”

本次报告由里奇蒙联储根据4月7日前收到的数据编写而成。报告与零售销售到工业生产等一系列数据反应的情况基本一致。这些数据显示，随着天气转暖，经济动能逐步增强。

褐皮书发现，近几周多数地区消费者支出增加。七个地区汽车销售增长，多数地区的制造业活动改善。

美联储称，“几个联储地区报告，冬季天气对经济的影响较今年早些时候减弱。”

褐皮书中还指出，多数地区房价小幅上升，库存水准仍低，多个地区住宅建筑增加。就业市场状况不一，但基本正面，薪资压力受控。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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