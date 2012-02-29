伯南克谨慎看待美国经济复苏

美国联邦储备委员会主席伯南克周三对美国经济看法温和，给认为最近乐观迹象预示经济复苏将会增强的观点泼了冷水。他对国会表示，除非经济成长加速，否则美国过高的失业率不会持续下降；但他未暗示美联储将增加购买债券，令金融市场中的一些交易商感到失望。路透