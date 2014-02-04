美联储前任主席伯南克加入布鲁金斯学会

伯南克2014年1月16日在布鲁金斯学会出席会议的资料图片。 REUTERS/Gary Cameron

路透纽约2月3日 - 三天前甫卸下美国联邦储备委员会主席的伯南克，周一随即在布鲁金斯学会展开新职。

立场中立的华府政策智库布鲁金斯学会称，伯南克将担任驻会特聘研究员。

布鲁金斯学会发言人说，伯南克周一早上即进入办公室就绪，午餐时在院内餐厅接受新同事的欢迎。

预料伯南克将会着手写书，伯南克已经延揽他在美联储的文胆DavidSkidmore帮忙编辑和研究。伯南克已经无公职在身，可以畅所欲言，不过和其他美联储官员一样，他也不得透露机密讯息。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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