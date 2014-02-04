美联储前任主席伯南克加入布鲁金斯学会

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透纽约2月3日 - 三天前甫卸下美国联邦储备委员会主席的伯南克，周一随即在布鲁金斯学会展开新职。
立场中立的华府政策智库布鲁金斯学会称，伯南克将担任驻会特聘研究员。
布鲁金斯学会发言人说，伯南克周一早上即进入办公室就绪，午餐时在院内餐厅接受新同事的欢迎。
预料伯南克将会着手写书，伯南克已经延揽他在美联储的文胆DavidSkidmore帮忙编辑和研究。伯南克已经无公职在身，可以畅所欲言，不过和其他美联储官员一样，他也不得透露机密讯息。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。