伯南克按兵不动 继任者无章可循

* 疑云笼罩购债计划和其他政策承诺

* 联储主席缩减购债的时间所剩无几

* 继任者料将在明年2月接任

路透纽约/旧金山9月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克周三意外宣布美联储维持购债规模不变，此举可能使得其继任者带领美联储跳出超宽松政策的任务难上加难。

分析师原本预期伯南克将遵循其6月时规划的大致路线：在年底前缩减美联储的购债规模，并于2014年年中结束该计划--他预计届时美国失业率将为7%左右。

然而，伯南克周三仅仅表示缩减购债“可能”会在今年稍晚开始，而且失业率没有什么“神奇数字”可以预示该计划的结束。

对于美联储已达3.6万亿美元的资产负债表来说，推迟缩减850亿美元的月度购债计划可能影响很小。但此举带来了大量不确定性，并且将伯南克的继任者置于无章可循的地步。

Eaton Vance投资组合经理Eric Stein表示，“我认为美联储承诺某种形式缩减刺激的部分原因，是因为他们希望能够规划出一个方向，使得伯南克的继任者更难以偏离航道。”

他称，美联储目前冒着其意图与金融市场预期进一步分歧的风险，特别是有鉴于新任主席料将在2月1日上任。“我的确认为这将会更将困难，因为各市场的确误判了。”

伯南克担任美联储主席的第二个任期将于1月结束，总统奥巴马已经明白表示他正在寻找继任者，目前以美联储副主席叶伦的呼声最高。提名人选最快可能于下周宣布。

就算伯南克在下次10月举行的会议上宣布缩减购债，他也有可能成为“跛鸭”。

无论谁接替伯南克，都将继承庞大的资产负债表及料将延续多年的多项政策承诺。接任人选还需要与衰退结束四年半以来令人失望的经济复苏及居高不下的失业率搏斗。

“这的确让继任者得背负更大重担，”旧金山Bank of the West分析师Scott Anderson表示。“我认为，甚至在新任主席上任前都还没开始缩减刺激措施的可能性很大。”

当然，本周按兵不动，伯南克可能也让新任主席在制定美联储行动路线方面有更多的灵活性。美联储理事拉斯金(Sarah Raskin)已经获提名担任美国财政部高官，而理事杜克则是在上月离职，届时将会有新成员加入。

未来需要做出的决定包括：何时开始缩减购买资产、以多快的速度缩减、先缩减购买公债还是抵押贷款支持债券(MBS)。此外，新任主席需要让市场确信缩减买债并不意味着美联储很快就会升息，这点很重要。

金融危机期间在伯南克领导下担任FED理事的克罗兹纳认为，伯南克实际上是帮了继任者一个忙，测试了市场对于买债计划潜在变化的反应，他最先是在5月提出可能很快缩减购债的构想，而又在周三选择按兵不动。

美国公债自5月起出现卖压，夏季卖压更是升温，新兴市场货币也遭到抛售，因投资人为美联储缩减刺激预做准备。但这一切都在周三遭到扭转。

克罗兹纳称，“这真的让2月1日接手的人轻松很多。”

浏览量化宽松年代的英文图表，请点选：(link.reuters.com/tan23v)

**错失良机**

许多投资者认为，开始结束经济刺激政策的时机已经成熟。

美国上月失业率从去年同期的8.1%降至四年低点7.3%，最近的GDP增长数据也优于预期，美国对叙利亚进行军事打击的可能性减退，又消除了经济面临的一个不确定性。

但伯南克5月的声明称美联储希望在接下来的几次会议上削减购债，这推动利率大幅上涨，增加了经济成长动能能否持续的不确定性，促使美联储维持当前政策不变。

美联储这一意外决定令市场预期其首次加息时间为2015年，多数美联储官员也这样认为。美联储自2008年12月以来一直维持短期利率在近零水准。

周三美联储公布声明后进行的路透调查结果显示，17家初级交易商中的九家认为，美联储可能会在12月11-12日政策会议结束时宣布缩减刺激措施，不过多数人强调，他们对预测把握不大。五家交易商称，他们正在讨论美联储的决议，目前不能作出预估。

“让我们很意外的是美联储没有抓住现在就缩减购债规模的机会，”瑞士信贷的分析师Dana Saporta表示。她表示，这次按兵不动“可能导致向下任美联储主席的过渡过程更加复杂化，因为它使市场参与者个有更多不确定性。”

对于他让美联储联邦公开市场委员会(FOMC)未来一批决策者缺乏方向指引的看法，伯南克予以否认。“我认为我们并没有让未来FOMC面临的局面复杂化，”他周三向记者表示。

其他人认为美联储提振就业和稳定通胀的基本承诺将意味着，即使在更换主席以后也会保持整体政策的一致性。

“显然，不论谁担任下一任主席，都面临着困难的任务，但我认为他们不会大幅偏离现有政策，”前白宫经济顾问委员会主席哈伯德(Glenn Hubbard)表示，他目前担任哥伦比亚大学商学院院长。

既然伯南克几乎没有给自己留下开始缩减购债的时间，投资者可能开始更多地关注叶伦。她将于10月1日在纽约发表重要讲话。

若干观察家认为，美联储在周三更加温和的表态说明，叶伦这位非常关注就业的副主席已经开始在制订货币政策方面发挥更强的影响。今年稍早，她曾敦促美联储把降低失业率的目标放在“中心位置”。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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