有关美联储向银行提供大量贷款的报导有误--伯南克

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透华盛顿12月6日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周二驳斥有关美联储在金融危机期间向银行提供了7.77万亿(兆)美元乃至更多贷款的报导,称该报导存在"惊人误差和错误".
彭博市场杂志(Bloomberg Markets Magazine)上个月发布了一篇文章,称美联储在2009年3月承诺向银行提供7.77万亿美元贷款,以挽救金融系统.包括纽约时报在内的大量媒体引述了这篇文章.
伯南克并未提及彭博或其他任何媒体的名称,他在对国会议员的信件中表示,该数字以及其他更大放贷总规模的估计"非常不准确".
"这些文章……存在各种各样的惊人误差和错误,"伯南克对美国参议院金融委员会主席和众议院金融服务委员会主席说.
彭博发言人称公司支持这篇报导.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
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