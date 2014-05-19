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债券 | 2014年 5月 20日 星期二 02:46 BJT

标题新闻：美联储前主席贝南克称当联储货币政策正常化时机到来时，没有必要缩减资产负债表

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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