焦点：美联储不会再扮鬼吓人

* 预计美联储不会缩减刺激政策

* 超宽松政策积聚中期风险

* 高失业率、低通胀将支持欧洲央行立场

撰稿 全球经济主编魏伦

路透伦敦10月27日 -想当初，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克在5、6月份的时候吓唬市场，声称要缩减购债规模。投资者感到害怕，公债收益率大涨。

但是本周，投资者会很快乐。

美联储的决策委员会周三将结束为期两天的政策会议，立即开始缩减货币刺激政策的可能性微乎其微。

美国政府这次部分关闭，以及最后一刻才达成提高联邦债务上限的协议，给经济带来了太多的不确定性。

因此，9月份工业产出、零售销售和消费物价，以及供应管理协会(ISM)的10月制造业指数，这些数据的作用都会下降。

不只是没有“干净”的数据可供美联储分析，而且就业市场低迷状态也让许多分析师相信，美联储将推迟缩减购债直至2014年。这样的话，由流动性驱动的市场夫复何求？

伦敦一家咨询公司Lombard Street Research的JamieDannhauser预计，美联储将在明年第一季开始缩减购债，并到2014年底结束资产购买。美联储主席伯南克明年1月将卸任，温和派副主席叶伦将接任。

Dannhauser对美国经济持乐观看法，尤其是因为财政方面的严重阻碍明年会缓解。

而且他还表示，美联储可能维持非常可观的货币刺激直至经济成长较接近危机前水准。因此，短期利率在2015年很晚之后才可能上升。

“缩减甚至结束资产购买，与撤出刺激不可相提并论，”Dannhauser说。

“美国经济仍有一个非常大的漏洞需要弥补，贝南克和叶伦等人士敏锐地意识到了这一点。”

**继续维持过于宽松的政策存在风险**

许多经济学家虽然也赞同在2008年采取紧急政策应对是有必要的，但他们同时忧虑，自1987年股市崩盘以来，央行高层和政府在经济低迷时期放松政策的速度过快，而在复苏时期收紧又过慢。

受到照顾固然不错，但甜头给得过多也能让人生病。

BillWhite在担任国际清算银行(BIS)首席经济学家期间，曾针对全球经济不断加剧的泡沫和失衡现象提出警告，但他的意见无人理会。

White担心政策制定者并未吸取教训。他上周在伦敦发表演讲称，经济恢复强劲持续增长的难度加大，因为财政和货币刺激政策正在导致中期性困难不断累积。

“特别是危机以来的极宽松货币环境已基本上阻碍了去杠杆化过程，”White说。

他援引BIS的数据指出，在20国集团(G20)内，政府、家庭和企业目前的债务要比危机前高30%。

“我们实际上连发达市场经济体的问题都还没解决，而随着危机扩散到新兴市场经济体，我们面临的问题比以前大得多，”White说。

**大举宽松**

各家央行的确在释放温和信号。

日本央行意欲两年内将基础货币增加一倍。英国央行上周放宽了其流动性拨备规则。加拿大央行暗示其将不会很快上调利率，令市场意外。

“虽然中国央行近期收紧了流动性，但美联储政策对全球流动性周期的广泛影响表明宽松环境将占据主导。市场根据这种支持性政策前景延续自己的走势，”美银美林的Gustavo Reis在一份研究报告中说。

欧洲央行亦秉持宽松倾向，欧元区数据或会证实为何欧洲央行期望其主要政策利率在更长时期内维持在低位。

分析师认为，9月失业率料持平在接近纪录的12%水准。他们并预计10月通胀率将持稳在1.1%。

欧洲央行对物价稳定的定义是通胀率略低于2%。摩根大通驻伦敦的GregFuzesi表示，该央行12月份的最新专家预测料显示，预计2014年和2015年的通胀率可能仍远低于这个目标。

Fuzesi在一份报告中说，这将极大地巩固欧洲央行政策立场的前瞻性指引。

他写道，“我们认为这亦将把焦点放在更大的问题上，即央行为何不采取更多措施来提振经济成长并防止通胀长期低于目标。”(完)

(编译 侯向明； 审校 李爽/张涛)

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