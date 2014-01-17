伯南克称对金融稳定的忧虑不会促使其改变政策

路透华盛顿1月16日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克周四表示，尽管对大规模购债可能破坏金融体系稳定的担忧“并非空穴来风”，但美联储还是应给予经济所需的刺激。

伯南克在任期内最后一次计划内公开讲话中称，担心非常规货币政策可能给金融稳定造成的损害是此项政策的唯一风险，“我个人认为这并非空穴来风。”

不过他补充道，目前我认为——在这一点上我能代表我的同僚——我们认为，对金融稳定的忧虑应该不会削弱对宽松货币政策的需要，我们将继续执行宽松政策。

伯南克卸任前的最后一次讲话暗示，尽管美联储越来越多地意识到宽松政策副作用的危害，但他们并不急于很快紧缩政策。

伯南克在其任内推动美联储深入采用非传统举措，不仅自2008年12月调降短期利率至零后一直维持不变，还提供长期“前瞻性指引”，以使投资人相信美联储将在很长一段时间将维持利率在低位。

伯南克推出的第二项史无前例的举措是，通过三轮购债计划将美联储资产负债表扩大三倍至4万亿美元，以拉低长期利率并刺激就业。

“我的确认为这些举措带来助益，”伯南克在布鲁金斯学会一场活动上表示。他还指出，这两项举措都没有像许多人警告的那样带来潜在成本，其中包括通胀攀升。

美联储看重的通胀指标同比增幅仅为1.1%，远低于美联储2%的通胀率目标。

包括一些美国议员和美联储鹰派决策者等批评人士警告称，大量印钞恐在风险较高且难以察觉的金融市场领域推高资产价格泡沫，比如杠杆贷款。

但伯南克坚持认为，政策应该主要专注于完成美联储关于降低失业和稳定物价的使命。

“我们的策略...是不扭曲货币政策，以便能够通过直接途径来消除那些风险，”他提到金融不稳定时说。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在同一场合称，监管措施，而非货币政策，应该是防止潜在泡沫的第一道防线。不过他也表示，决策者在可能推高资产价格的问题上，需要“持开放态度”。

**伯南克的政策遗产**

目前担任美联储副主席的叶伦将于2月1日升任主席，正好在美联储今年首次政策会议后不久。

伯南克对投资者表示，联储尚未接近收紧政策，他表示，联储将维持近零的利率水准，直到失业率跌至6.5%以后的很长一段时间，尤其是在通胀率持续徘徊在美联储2%目标下方的情况下。

作为1930年代大萧条方面的专家学者，伯南克将美联储超宽松政策的目标定在让更多美国人找到新工作。

当被问及在2008年末金融危机深渊时期是否有过不眠之夜时，他说，“当然，毫无疑问。”

“我全部注意力都集中在那上面，努力找到应对之策...”他对听众说。

虽然美联储的紧急措施似乎避免了经济更深层的衰退，但联储自此饱受政界诟病，指责其政策不计后果。

“我们希望随着经济改善...人们将会理解并认可我们所做的一切是必要的，”伯南克称，“这符合更广大民众的利益...旨在帮助普通美国人。”(完)

(编译 孙茉利/李爽/侯向明/王兴亚；审校 张荻/郑茵/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。