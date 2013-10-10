新闻人物：专注投身危机应对 伯南克测试美联储政策边界

“开弓没有回头箭”：英国首相特雷莎·梅“历史性”正式启动退欧程序
路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。英国从此走上了一条荆棘丛生的脱欧之路。在这条道路上，欧盟的凝聚力将经受考验，在道路的尽头，等待英国的究竟是怎样的未来，不得而知。
路透华盛顿10月9日 - 在执掌美国联邦储备委员会(美联储,FED)之前，伯南克把所有时间都花在了为此做准备上面--即便他当时并不自知。
作为大萧条以来最杰出的学者之一，当八年前接过美联储主席一职时，伯南克也继承了他这个时代的历史性经济衰落。
他带领美联储走上了一条敢于进取、非传统的道路，后人可将此定义为他在任内所留下的遗赠。无论在经济学家、现任还是前任决策者眼里，要找到能很好顶替他的人选并不容易。
他们认为，伯南克就经济下滑所采取的政策回应，可以称得上英雄之举，也许帮助美国避免了大萧条的重演。
“当伯南克看出危机，我觉得他拯救了整个世界，”英国央行前货币政策委员布兰费罗说道。他目前在达特茅斯大学担任教授。
英国央行现任总裁、曾任加拿大央行总裁的卡尼，也给出类似的溢美之词。
“他在稳定美国和全球经济上扮演了决定性的角色，”卡尼说，“他对于央行政策与全球经济繁荣所做出的贡献是巨大的。”
周三提名叶伦担任下任美联储主席之际，总统奥巴马也站到伯南克一边。他称伯南克是“稳定的力量”。
叶伦自2010年以来担任美联储副主席，她表示向伯南克学习到了“机智、勇敢和熟练的领导能力。”叶伦将寻求参议院批准，以接任于明年1月任期届满的伯南克，她无疑会面临针对美联储采取激进举措提振经济的质疑。
浏览伯南克担任美联储主席的任期相关图表，请点击：(link.reuters.com/nyx43v)
**麻烦的迹象**
伯南克在2006年被前总统布什(布希)任命为美联储主席，作为一名腼腆的学者，他承诺会把富有传奇色彩的前美联储主席格林斯潘的政策延续下去。
2007年夏季时，他明确表示认真对待美联储最后放贷人的角色，当时美联储在一些华尔街较为复杂的市场上面临着抱怨。
通过“贴现窗口”紧急放贷工具向大型银行打开了美联储的流动性阀门后，伯南克及其幕僚实施了一种新颖的标售程序，旨在消除往往与此类借贷相关的污名。
这是美联储创建的数项创新型放贷机制的其中之一，目的是在危机加深期间至少维持部分信贷流动。
瑞士信贷资深分析师Dana Saporta称，“美联储主席伯南克给我留下的印象是，在压力重重的环境下，他领导美联储采取了无畏、果断而有创造性的行动，避免了一场全球金融灾难。”
直到2008年美国投行受到投机性攻击，前路凶险方才显露。五大投行中，仅有高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)存活下来--而且完全是仰仗了纳税人的支持。
银行救援行动引发公众的强烈谴责。批评人士指责，在救助银行的同时，却没对陷入困境的房主或失业者提供类似的积极援助。
但伯南克辩称，救助金融系统就是挽救经济的核心。
伯南克的学术研究重点，便是美联储在缔造大衰退上所扮演的关键角色，期间其维持过紧的货币政策，并任凭银行成批倒闭。
当他改写向干涸的金融市场提供流动性的规则时，也开启了历史性的宽松货币政策。
到2008年12月，美联储已将实质隔夜利率降至零，这在联储百年历史中还是首次。随后，美联储通过三轮购债，将其资产负债表扩至四倍并升至创纪录的3.7万亿(兆)美元，进一步推低了借贷成本。
伯南克的努力得到了认可，《时代》杂志将其列为2009年“年度人物”，称其为“地球上权力最大的书呆子”。
但他的非常规政策也招来批评，一些人认为其举措可能刺激通胀或制造资产价格泡沫--这些担忧还未获证实。
2010年1月，伯南克寻求第二个四年连任时，参议院以70-30的票数通过，赞成票比例创下这个职位历史上的最小优势。
民主党和共和党均对他展开攻击，指责他用1,820亿美元的纳税人资金去救援保险公司美国国际集团(AIG.N)，而且因其监管不力加剧了危机。很多人还批评美联储和金融业走得太近。
伯南克自己也承认，他未能预见房地产泡沫的破裂。2007年3月，他向国会表示，“次级(抵押)贷款市场的问题看起来已得到控制。”此外他还多次对金融系统的稳健性表示乐观。
**经济复苏存疑**
伯南克的另一个遗赠是推动提高美联储的透明度，尤其是他还努力说服同僚们接受为通胀设定具体的数字目标。
与格林斯潘任职时相比，伯南克领导的美联储更具学院氛围，等级感减弱。
“我希望实现但没有完全成功的一个事情是...努力在一定程度上削弱货币政策的个人化烙印，”他2013年3月时对记者表示。
伯南克可能更希望在离开时为国人留下一个基础更为坚实的经济，可惜现实没有合作。美国失业率仍高居7.3%，劳动力参与率持续下滑。
美联储对2014年经济成长的靓丽预估也遭到外界质疑，因为全球前景恶化，印度等主要新兴市场压力形势加剧。
美联储官员对经济复苏强度的信心非常低，以至于9月决定不缩减购债，让市场感到意外。该决定引燃对美联储沟通政策的批评，虽然伯南克推动提高透明度。
由于美国联邦政府部分关门，以及在调高债务上限方面的政治僵局可能导致违约，给经济带来新的不确定性，一些人现在认为美联储的上述决定有先见之明。(完)
(编译/审校 隋芬/王翔琼/石冠兰/朱晓军/杜明霞/王洋)
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