离任在即 伯南克赞扬美联储透明度

路透华盛顿11月13日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克周三表示，美联储采取越多的措施来向公众公开阐释其政策决定，越能增强美联储的合理性和有效性。

伯南克将于明年1月底离任。他未就当前的货币政策和美国经济现状进行评论。

伯南克表示，直到1990年代决策者还不愿意公开解释其决策，部分原因是他们认为这样做可能削弱政策效果。

但“一个更为开放的美联储...是一个更加有效且更加合理的机构，”伯南克在为一次活动准备的演说稿中称。

“我们国家面临的复杂挑战能在公众知情讨论环境中得到最好解决，只有在尽可能透明的方式下做出政策决定，才会形成这种环境。”

美联储成立于1913年，自1990年代开始发布政策声明。伯南克于2006年起担任美联储主席后，开始在一些政策会议后召开新闻发布会，以更好地传达美联储的决定。

美联储提高透明度的举措包括去年初正式设定了2%的通胀目标，以及美联储决策者越来越多地公开发表讲话--但有时候，在复杂问题上互相矛盾的观点可能令投资者感到困惑，这也招致了批评。

伯南克说，“我作为美联储主席，优先考虑的事情之一就是让美联储更加透明、开放和负责任。”

美国总统奥巴马提名美联储副主席叶伦接任伯南克。叶伦料将于周四在参议院金融委员会的听证会上讨论美联储政策意图的沟通方式。(完)

(编译 朱晓军；审校 侯向明)

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