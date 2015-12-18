焦点：美联储为英国央行升息开路 但后者尚不会立刻跟进

路透伦敦12月17日 - 美国近10年来首次升息，为英国央行采取类似行动扫清了道路。即便如此，英国央行总裁卡尼也并不急于跟进升息。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)的升息决定，标志着美国货币政策要从持续多年的后危机模式回归正常。对卡尼来说，最重要的是他可以先评估美国经济和市场对借款成本上升的反应，然后自己再采取行动。毕竟升息事关重大。

明年英国经济可能连续第三年位居全球增长最快的榜单前列，正如美国一样，英国失业率也在下降。

但面对接近于零的通胀率、低迷的薪资增长，以及英国主要欧元区贸易伙伴的超宽松货币政策，卡尼已经强调，他不一定会追随美联储主席叶伦的脚步升息。

当然，他曾于7月发出信号，暗示有关是否进行2007年以来首次升息的决定将会在今年年底前后更为明朗。而今年10月份，还有分析师在押注英国央行会紧随美国的脚步升息。

但之后英国数据就一直走软，通胀率也只有区区0.1%，仍远低于英国央行2%的目标。

英国央行下次宣布利率决定是在1月14日；英国利率自2009年以来一直处于0.5%的历史低位。

“我认为英国央行将很难收紧货币政策...直到总体通胀率再次达到1%，”AXA Investment Managers的David Page表示。

**有理由保持谨慎**

除了通胀前景，还有不少理由可能会令卡尼维持谨慎态度--尤其是英国2017年底前将就是否留在欧盟举行公投，以及财政大臣奥斯本进一步削减支出的计划--这是其达成预算盈余任务的一部份。

这两个因素都有可能对经济成长与英国央行的评估造成影响。

过去两年，卡尼已于一些场合中暗示可能已经接近利率的转折点。但如同前任总裁金恩所发现，采取任何行动的确切时间点，都是巧妙的均衡之举。外界曾批评金恩对2007-09金融危机因应速度太慢。

金融市场走势反映英国央行将于2016年底至2017年初升息，但路透调查的多数分析师认为央行将较早行动，时间点落在明年第二季，如今卡尼面临的挑战，就是要确保在未来几个月发出正确的信号。

贝莱德旗下全球债券主管Scott Thiel在美联储升息决议公布前表示，投资者试图判断英国央行货币政策的决策方式、以及升息的终极点何在，但英国央行却总是变来变去。

在周三采取行动之前，美联储主席叶伦花了好几个月暗示升息。

相形之下，近几个月英国央行官员很克制，仅表示正在观察与观望未来几个月英国的经济状况，不再像之前一样释出可能即将升息的明确信号。

**夹在中间，左右为难**

英国央行另一个重点考虑因素是，升息将给英镑带来的影响。从今年年初到美联储升息决定前这段时间，英镑兑一篮子货币累计上涨4%，兑欧元涨6.6%。

自12月1日以来，随着美国升息预期的日渐升温，英镑兑美元下跌约0.6%，令英国出口商略感安慰。

但如果英国央行改变措辞，暗示或很快追随美联储步伐，则可能会推动英镑兑欧元进一步走强，因为欧洲央行正在向相反方向行进，为欧元区提供更多的刺激。

英镑的上涨肯定会令上述出口商利益受损，并进一步挫伤对经济不再那么依赖内需的希望。英镑走强还将延迟通胀升至更接近英国央行目标水平的时间。

基金管理公司太平洋投资管理公司(PIMCO)英国投资组合主管Mike Amey称，美联储选择升息，而欧洲央行则采取宽松立场，面对利率决定方面这两股截然不同的力量，卡尼可谓“夹在中间，左右为难”。

“英国央行目前传递的信息是，我们愿意等待并观察美国经济对启动利率周期的反应，我们当前的通胀率非常低，所以我们感觉我们还有时间去等。”(完)