美联储今年料开始缩减资产负债规模--达拉斯联储总裁柯普朗

路透美国德州沃思堡4月12日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三和许多同僚一样，也表示美国联邦储备委员会(美联储)可能在今年稍晚开始缩减4.5万亿(兆)美元的资产负债表规模，即便联储的升息过程是“逐步且有耐心的”。

“我的观点是，我们可能最快在今年稍后开始这个进程，”柯普朗在沃思堡举办的Cornerstone Credit Union League年会上说。他并补充称，他倾向于联储逐步缩减资产规模，以便控制对市场产生的影响。

稍后他告诉记者，其基本假设仍然是今年升息三次，这一观点不会因为联储的缩表计划而改变。

“我们还没有达到充分就业，但正在不断接近，”柯普朗说。他认为，由于通胀也在上升，美联储应该同时升息。此外，因为劳动力老龄化等结构性不利因素的影响，经济成长料比过去放慢。

在谈及升息问题时，柯普朗表示，“我们可以做到逐步且有耐心”。

柯普朗今年是美联储利率决策委员会的投票委员。(完)