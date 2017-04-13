美联储今年料开始缩减资产负债规模--达拉斯联储总裁柯普朗

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透美国德州沃思堡4月12日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三和许多同僚一样，也表示美国联邦储备委员会(美联储)可能在今年稍晚开始缩减4.5万亿(兆)美元的资产负债表规模，即便联储的升息过程是“逐步且有耐心的”。
“我的观点是，我们可能最快在今年稍后开始这个进程，”柯普朗在沃思堡举办的Cornerstone Credit Union League年会上说。他并补充称，他倾向于联储逐步缩减资产规模，以便控制对市场产生的影响。
稍后他告诉记者，其基本假设仍然是今年升息三次，这一观点不会因为联储的缩表计划而改变。
“我们还没有达到充分就业，但正在不断接近，”柯普朗说。他认为，由于通胀也在上升，美联储应该同时升息。此外，因为劳动力老龄化等结构性不利因素的影响，经济成长料比过去放慢。
在谈及升息问题时，柯普朗表示，“我们可以做到逐步且有耐心”。
柯普朗今年是美联储利率决策委员会的投票委员。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。