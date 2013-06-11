低通胀意味着美联储可继续积极买进债券--布拉德

路透蒙特利尔6月10日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，低通胀意味着美联储可以继续维持积极的资产购买行动，如果确定有必要这么做的话。他表示，在物价压力下降之际，不支持缩减债券购买规模。

布拉德承认，自美联储开始每月购买850亿美元公债及抵押支持证券以来，美国失业率不断下降。但他更强调低通胀。

“劳动市场情况去年夏季以来已经改善，显示委员会可以放缓资产购买步伐，但通胀意外偏低可能意味着委员会积极资产购买可以维持较长时间，”他在蒙特利尔召开的一个经济会议上表示。他所说的“委员会”，是指美联储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)。

“也许这是数据中的噪音，也许这种趋势可能扭转，但我希望看到这种情况肯定能够扭转，然后再开始缩减我们的资产购买计划。”

布拉德今年在FOMC中拥有投票权。

布拉德的言论重申了其在数据显示美国通胀率远低于美联储2%的目标后，最近多次发表的观点。

他说，资产购买计划必须扭转上述局面，而物价涨幅迄今未能向目标水准回升令人担忧。

“这点迄今尚未实现，因此我仍在期待其实现，并感到有些紧张，”他在讲话后回答听众提问时表示。

布拉德承认美国失业率自从去年夏季以来已经下降，但他总的来看似乎更担心物价。

“美国通胀意外偏低，”布拉德在讲话时表示，“这样的数据显示，FOMC可以继续实施其积极的资产购买计划。”

他说，过度冒险非常令人担忧，但称目前美国金融市场冒险之风并不强烈。过度冒险引发了2007-2009年美国衰退，并导致失业率激增。

“自2009年底迄今，这类冒险活动似乎有限，”他说，“然而，这个问题仍需密切关注：1990年代和2000年代都曾出现巨大的资产泡沫。”(完)

(编译 张涛; 审校 徐文焰)

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