波士顿联储总裁表明12月适合加息 FED赞成加息的阵营扩大

路透罗得岛州朴茨茅斯11月9日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，最近经济显现“实质改善”，10月就业数据带来“非常好的消息”。他成为又一名表示12月适合加息的美联储官员。

罗森格伦这番充满信心的讲话加强了近日多位美联储官员营造的乐观氛围。之前美联储主席叶伦也表示，准备开始收紧政策。

罗森格伦称，他预期经济将继续以超过约2%的潜在增长率扩张，所以现在可以讨论是否有必要维持当前近零利率。罗森格伦是金融危机以来宽松政策最强有力的支持者之一。

“如能看到美国经济继续逐步改善，逐步调升短期利率将是适当的，”他在纽波特郡商会表示，并指出下月行动是“有可能的”。

一个月前，罗森格伦曾表示，联储应该在年底前开始逐步收紧政策。周一他似乎强化了这个观念，称央行9月时最担心的海外经济放缓和市场动荡似乎都没有成为现实。

他指出，在不到两周前举行的政策会议上，美联储特别指出在12月15-16日会议上可能采取行动。“我要强调最近提出的日期是一种正面迹象，反映了经济的实质改善，”他说。

罗森格伦补充说，下月“可能是升息的适宜时机，只要经济的改善继续一如预期，”他是明年的货币政策投票委员。

继上周叶伦和其他美联储官员讲话后，尤其在上周五公布报告显示就业和薪资增长非常强劲，失业率降至5%之后，全球投资者认为12月加息机率增加。

罗森格伦提醒道，一旦加息美联储就要谨慎推进，观察一些新政策工具的效果以及对实体经济的影响。这些新政策工具并未受到过多少考验。

此外他还提到，国内需求应有助于抵消美元升值和美国贸易伙伴国货币走软的影响，这两个因素一直遏制通胀率低于美联储2%目标。

他亦特别提及，美联储的宽松政策可能促使投资者愿意承担更多风险，或会在“快速增长”的商业房地产市场“追求收益”。(完)