路透专访：美联储可能12月加息--贝莱德固定收益投资总监

路透纽约9月18日 - 贝莱德全球固定收益投资总监Rick Rieder表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)可能在12月的政策会议上加息，不过称这还不能十分肯定。

“我认为10月会议不会讨论，”Rieder对路透表示。美联储周四决定维持近零利率政策不变。

他指出，美联储10月27-28日会议前将公布的经济数据不足以支持需要作出调整。

贝莱德认为，在美联储声明造成持续不确定性和波动性之际，短期美国公债和投资级债券存在投资机会。

“过去几年我原本认为投资级债券价值非常有限，但部分价差目前已经变得非常吸引人，”Rieder说。

Rieder指出，贝莱德正在增加投资级公司债的投资，尤其是供应增加的工业领域。贝莱德作为全球最大资产管理公司，管理资产规模为4.7万亿美元。

Rieder认为，甚至12月加息也是不确定的事，因为考虑到年底假期等因素，届时支出会上升。

据CME的FedWatch，期货市场暗示，交易员认为美联储10月加息的可能性为14%，12月加息机率为42%。

Rieder之前对美联储周四加息与否的预期各占50%。

他说，虽然对美联储声明不感意外，但美联储没有给10月加息留下更大空间让他意外。

“主席叶伦虽然说10月也有加息可能，但我认为他们没有给出太多原因解释10月可能真的行动，这有些让人惊讶，”Rieder说。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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