美联储理事布雷纳德警告 特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险

路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。

“如果财政政策的变化能够更快消除产能限闲置，在其它条件相当的情况下，(货币)政策调整可能加快，”联储理事布雷纳德在出席布鲁金斯学会举办的一项活动时表示。

布雷纳德曾担任奥巴马政府财政部高级官员，她自2014年出任美联储理事后一直呼吁对升息采取谨慎态度。

周二她亦表达了与越来越多联储决策者相同的意见，警告在美国经济已然接近满负荷运行的情况下，预算赤字长期不断扩大可能刺激通胀。

“充分就业已触手可及，辅之以适当的政策组合，或将证明是可以持续的，”她并补充称，根据未来财政政策的情况，美联储“循序渐进的”升息做法或有改变。

为帮助经济从2007-2009年的衰退中复苏，联储将利率在零水准附近维持了七年，随后在2015年和2016年各升息一次。央行决策者预计今年可能升息三次。

然而，即将于周五就职的美国候任总统特朗普让经济前景变得更加不确定，他承诺提高国家军费和基础设施方面的开支。

联储多位决策者已警告，财政赤字扩大可能导致经济过热，不仅需要联储更加积极地升息，还有可能引发又一次经济衰退。

与此同时，纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话也呼应了决策者表达的观点，认为政府的监管政策如果能够变得对企业更加友好，或许有助于提高企业和工作人员的生产率。

同样，布雷纳德认为，财政改革若能帮助提高美国劳动人员的工作效率，将有助于未来经济加快成长并控制赤字。

图表：

美联储鸽派和鹰派分布 (here)

(完)