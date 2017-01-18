美联储理事布雷纳德警告 特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
“如果财政政策的变化能够更快消除产能限闲置，在其它条件相当的情况下，(货币)政策调整可能加快，”联储理事布雷纳德在出席布鲁金斯学会举办的一项活动时表示。
布雷纳德曾担任奥巴马政府财政部高级官员，她自2014年出任美联储理事后一直呼吁对升息采取谨慎态度。
周二她亦表达了与越来越多联储决策者相同的意见，警告在美国经济已然接近满负荷运行的情况下，预算赤字长期不断扩大可能刺激通胀。
“充分就业已触手可及，辅之以适当的政策组合，或将证明是可以持续的，”她并补充称，根据未来财政政策的情况，美联储“循序渐进的”升息做法或有改变。
为帮助经济从2007-2009年的衰退中复苏，联储将利率在零水准附近维持了七年，随后在2015年和2016年各升息一次。央行决策者预计今年可能升息三次。
然而，即将于周五就职的美国候任总统特朗普让经济前景变得更加不确定，他承诺提高国家军费和基础设施方面的开支。
联储多位决策者已警告，财政赤字扩大可能导致经济过热，不仅需要联储更加积极地升息，还有可能引发又一次经济衰退。
与此同时，纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话也呼应了决策者表达的观点，认为政府的监管政策如果能够变得对企业更加友好，或许有助于提高企业和工作人员的生产率。
同样，布雷纳德认为，财政改革若能帮助提高美国劳动人员的工作效率，将有助于未来经济加快成长并控制赤字。
图表：
美联储鸽派和鹰派分布 (here)
(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰/张若琪)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。