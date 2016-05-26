美联储可能“很快”就会升息 英国脱欧公投将影响决策--FED理事

路透华盛顿5月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四继续为未来两个月升息的可能性做铺垫。美联储理事鲍威尔说，经济可能已经准备好面对“很快”到来的升息。

鲍威尔是具有投票权的决策委员，他在华盛顿一场演说中称，他感觉经济处在朝着美联储就业和通胀目标前进的“正轨”上。

但他说美联储在6月14-15日会议中考虑是否升息时，6月23日的英国公投将是美联储偏向“谨慎”行动的一个因素。

美联储还将在7月26-27日举行政策会议。

不过，鲍威尔对美国经济的整体看法仍保持乐观基调，成为近几天表态或许到了该升息时点的又一美联储官员。

美联储理事会在货币政策制定时扮演决定性角色，理事会成员在委员会制定联邦基金利率时拥有长期投票权。

鲍威尔认为，数据显示就业创造仍在持续以及薪资有增长迹象，在体现经济发展方向上，这是比近期疲弱的消费支出和企业投资数据更加重要的讯号。

“有可靠理由认为，潜在经济成长要比近期数据所显示的更为强劲，”鲍威尔说。“如果未来数据支持这些预估，我认为继续逐步调高联邦基金利率将是合适的。”

**全球风险正在消退**

美联储主席叶伦定于鲍威尔讲话后的第二天公开露面。叶伦在周五以及6月初的讲话将会被市场详细解读，以从中领会美联储在6月会议将至时的货币政策立场。

自去年12月进行近10年来的首次升息后，美联储暂时采取观望态度，因全球市场震荡，且中国、日本和欧洲经济成长疲软，使美国经济复苏有夭折的风险。

但美联储现在认为这些风险“正在消退”，其4月政策会议记录显示，一些决策委员认为6月可能升息。

这转变了市场原本认为要到今年更晚时候才会升息的预期，周四的联邦基金利率期货市场走势暗示，下月升息的可能性为26%，7月为56%。

曾担任美联储研究部门主管的David Stockton周四表示，他感觉只有一件事能阻止美联储在6月升息，那就是英国公投。

尽管多位美联储决策者表示，英国离开欧盟构成的整体系统性风险很小--鲍威尔周四也这么说，但他们还是将此事看作一项国际性风险，因为美国经济一直受到全球需求疲弱以及美元升值的拖累。

Stockton说，“英国若退欧可能让美联储”在6月暂不动手，但7月“他们很有可能行动”。(完)