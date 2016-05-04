美联储6月政策会议面临英国脱欧问题--联储官员（更新版）

(新增更多评论与背景)

路透杰克森维尔5月3日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二称，英国6月脱欧公投的问题可能“日益突出”。美国联邦储备委员会(美联储/FED)考虑下次政策会议是否要升息。

“英国脱欧可能成为全球不确定性升高的来源，”洛克哈特在为杰克森维尔世界事务委员会准备的讲话中称，“随着6月会议临近，该问题可能日益突出。”

今日稍早，洛克哈特还指出了英国退欧公投对美国经济可能造成风险。美联储6月14-15日会议一周后，英国便举行退欧公投。

美联储决策者3月预计今年将升息两次，但在全球增长放缓、国内通胀低迷的情况下，他们上周的最新政策声明几乎没有会很快再度升息的意思。

但旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，只要经济、通胀和就业持续改善，他将支持6月升息。

美联储在去年12月启动了近十年来的首次升息。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)对联邦基金利率期货的分析，投资者目前预计，美联储将在12月再度升息，6月升息的可能性很小。

洛克哈特还称，他担心美国第一季国内生产总值(GDP)增长低迷状态“实际上会持续下去”，对于美联储6月份是否应当加息他目前感觉矛盾。

洛克哈特在讲话后还向记者表示，他认为美国经济没有过热风险，美联储的行动也没有落后于通胀变化。

他说，政治不确定性或许也会影响企业投资和消费者支出。

他指出自开年以来，美国经济发出的信号一直纷乱，强劲的消费基本面并未通过内需数据体现出来，薪资增长依然不温不火。

洛克哈特并称，尽管如此，较之经济增长数据，当前他更倾向于将强劲的就业增长视为美国经济状况的更可靠信号。(完)