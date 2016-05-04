美联储6月政策会议面临英国脱欧问题--联储官员（更新版）

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
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路透杰克森维尔5月3日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二称，英国6月脱欧公投的问题可能“日益突出”。美国联邦储备委员会(美联储/FED)考虑下次政策会议是否要升息。
“英国脱欧可能成为全球不确定性升高的来源，”洛克哈特在为杰克森维尔世界事务委员会准备的讲话中称，“随着6月会议临近，该问题可能日益突出。”
今日稍早，洛克哈特还指出了英国退欧公投对美国经济可能造成风险。美联储6月14-15日会议一周后，英国便举行退欧公投。
美联储决策者3月预计今年将升息两次，但在全球增长放缓、国内通胀低迷的情况下，他们上周的最新政策声明几乎没有会很快再度升息的意思。
但旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，只要经济、通胀和就业持续改善，他将支持6月升息。
美联储在去年12月启动了近十年来的首次升息。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)对联邦基金利率期货的分析，投资者目前预计，美联储将在12月再度升息，6月升息的可能性很小。
洛克哈特还称，他担心美国第一季国内生产总值(GDP)增长低迷状态“实际上会持续下去”，对于美联储6月份是否应当加息他目前感觉矛盾。
洛克哈特在讲话后还向记者表示，他认为美国经济没有过热风险，美联储的行动也没有落后于通胀变化。
他说，政治不确定性或许也会影响企业投资和消费者支出。
他指出自开年以来，美国经济发出的信号一直纷乱，强劲的消费基本面并未通过内需数据体现出来，薪资增长依然不温不火。
洛克哈特并称，尽管如此，较之经济增长数据，当前他更倾向于将强劲的就业增长视为美国经济状况的更可靠信号。(完)
(编译 王颖/汪红英；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。