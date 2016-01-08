焦点：美联储将端稳资产负债表 以缓解升息影响

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
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路透旧金山1月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)调查显示，其决策者上月似已成功让投资者相信，至少在明年之前其4.5万亿美元的资产组合都将保持不变。
最近对官员的采访显示，他们指望美联储的大规模债券持仓能削弱今年升息带来的影响。但他们也担心，市场并未完全领会，美联储愿意持有债券资产的时间超过仅仅三或六个月之前的想法。
他们说，这种明显的感受差异可在一定程度上解释，为何他们对2016年升息力度的预期要超过投资者。这也是美联储上月加息时使用新措辞的一个原因，当时美联储称将使资产组合规模保持在创纪录水平，直到升息“顺利展开”。
美联储此话是为了推后对其开始缩减庞大资产组合时间的预期，而且似乎已经奏效。
纽约联邦储备银行周四公布的调查显示，在上月开始升息之前，多数华尔街交易商预计美联储将在12月左右开始缩减资产负债规模。
但12月18日时，大多数人预期美联储2.5万亿美元公债投资组合将维持到2016年3月，近2万亿美元的抵押支持证券将维持到2017年1月。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)对路透表示，通过压低长期借款成本，大规模投资组合可以让美联储在不引发经济意外放缓的情况下，有更大升息空间。
**额外空间**
威廉姆斯表示，以更快速度升息，可以在经济复苏出问题时，提供降息的额外空间；而若利率仍接近零，就要依靠“麻烦的”量化宽松工具。
“如果受到这种负面冲击，我们会有一些缓冲...我们当然可以根据需要调整(利率)，”他12月18日接受采访时说。
根据一个长期持有计划，美联储目前将到期的资产进行再投资。这种举措的持续时间就算只比市场预期长几个月，也能压低长期借款成本，并抵消计划中上调短期利率的影响。(图表：link.reuters.com/myp55v)
如果全球金融市场继续因中国经济放缓而震荡，那么这种大规模资产负债表会带来刺激效应的信念将面临考验。为了提振美国经济摆脱衰退并实现复苏，美联储将资产负债表规模从9,000亿美元提高到如今的4.5万亿美元。
但目前而言，威廉姆斯及多数其他美联储决策官员仍认为今年将四度升息。
克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)本周稍早接受路透专访时表示，“如果我们可以再加息个几次，且无须担心资产负债表的话，我觉得这样更好些。目前并没有缩小资产负债表的迫切理由。”
Regions Bank首席分析师Richard Moody表示，美联储资产负债表规模庞大，再投资的规模也相当可观，意味着维持投资组合不变可望产生一定效果。
“随着美联储调高联邦基金利率，这有可能弱化中长期利率随之上升的效应，而我认为肯定会如此。”
市场则是抱持更为迟疑的态度。根据利率期货表现，交易商正押注2016年将会两次、或有可能三次升息。纽约联储调查分析师结果则预期今年将会三度升息。
美国短期利率期货近日上扬，反映中国经济疲软、北京当局安排人民币贬值所引发的市场抛压，以及美联储12月会议记录立场温和等因素。
然而目前为止美联储官员多采取观望态度，部分鹰派人士甚至暗示今年升息可能不止四次。
美联储副主席费舍尔接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示，市场“低估”了未来利率水准。
美联储鹰派与鸽派势力图表：tmsnrt.rs/1T1NJVF
美联储资产负债表规模图表：link.reuters.com/myp55v(完)
(编译 王颖/杜明霞/张明钧; 审校 李爽/徐文焰/王丽鑫)
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
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