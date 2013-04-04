美联储权衡量化宽松退出时机 预算因素不容忽视

路透纽约/旧金山4月3日 - 投资者将密切关注华盛顿在达成预算协议方面的任何进展，用以判断美联储何时开始缩减透过大规模购买资产来刺激经济的举措。

尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)对美国就业市场的重视受到广泛关注，但对财政撙节的担忧是其启动目前购债计划的一个主要原因。购债计划为经济注入资金，并压低长期利率。

若国会能够达成协议，以更缓和的方式替代目前的全面减支，经济增长可能加速，今年迄今意外强劲的零售销售和制造业活动则获得更多动能。

Bank of the West首席分析师Scott Anderson称，美联储决策者权衡选择时，财政政策“肯定是他们首要考虑的”。

他称，只要有迹象显示财政政策鼓励增长，或至少不会妨碍增长，"民间部门马上就会"扩张。

纽约联邦储备银行总裁杜德利上周表示，政府正在进行的财政整固，与目前劳动力市场和整体经济形势所需要的“几乎相反”。杜德利是美联储最具影响力的官员之一。

像杜德利这样的提醒表明，即便美国失业率在未来数月下降，距离美联储停止每月购买850亿美元的公债和抵押贷款支持债券，可能仍有很长的一段路。

如果国会议员不采取行动缓和今年的自动减支措施，情况就会尤其如此。

不过，如果解决财政困境的时间早于预期，那么美联储决策者放缓或结束购债措施的时间，或许会比外界普遍预期的要快得多。

美联储的超宽松货币政策已协助提振美股，目前美股触及纪录高位，此外公债收益率(殖利率)仍接近历史低位。不过，若有美联储削减资产购买规模的迹象，则可能导致这些市场出现大逆转。

上个月初公布的一份路透调查显示，分析师预计美联储的购债行动至少会持续到2014年第一季。但若政治因素影响到短期经济成长，这些预期可能很快作出调整，或者提前，或者推迟。

**立即达成预算协议的希望渺茫**

尽管党派间似乎不太可能突然就预算达成协议，但有时确实会有出其不意的事情发生：议员们3月底比预期更早地就一项权宜资金议案达成一致，避免了政府停摆。而避免去年底坠落“财政悬崖”最糟情况、让经济得以避免大举加税的协议，也在最后一刻敲定。

然而，自从国会议员上个月同意再为政府提供六个月资金后，就没什么进展。

美联储曾表示将持续购买公债，直到就业市场前景“明显”改善，这是联储为打破大萧条以来美国经济陷于停滞/启动成长模式而出台的空前举措的一部分。

美联储9月采取了无限量购债计划；到12月又对其进行了扩展，当时认为财政悬崖所带来的增税减支举措即将来临。

虽然增税这一最糟情况得以避免，但政治家们还是让850亿美元的全面减支计划在上个月生效。削减支出对经济的拖累预计到今年中会变得更明显，跨党派的国会预算办公室估计，减支将减少75万个工作岗位，使2013年国内生产总值(GDP)成长率减少1.5个百分点。

如果民主党和共和党能达成协议，就能以较长期的减赤计划代替上述减支措施，今年的经济成长反弹之势就不会停顿。

美联储主席伯南克曾提倡采用这种方法。

虽然由民主党控制的参议院勉强通过了一项旨在增加1万亿(兆)美元新税收的联邦预算案，但由共和党控制的众议院早已通过了一项不会增加额外税收的大幅减支预算案。

“坏消息是目前仍存在巨大分歧，”投资银行Jefferies的首席金融分析师Ward McCarthy称，“好消息是现在仍有很大的协商空间--如果他们能够这么做的话。”

**无助于事**

杜德利直截了当地批评财政政策，认为目前就预计就业市场很快会明显改善还为时尚早。他是伯南克的重要盟友，也是美联储想法的风向标。

他上周发表讲话称，我们有“短期的大幅紧缩措施，但缺乏长期的可靠行动，因为党派间存在分歧而且未来形势极不确定”。

对于劳动力市场改善到何种程度就可以终止购债计划，美联储中大多数支持购债计划的决策者看法不一。

但是，关注就业的鸽派人士和关注通胀的鹰派人士均认为，决策者对于当前形势毫无帮助。

“货币政策是实现充分就业的必要而非充分条件，因为这还需要财政政策发挥作用，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔上周在阿布扎比的一次会议上表示。他是美联储中直言不讳的强硬派。

“这就是问题所在，”他说，“在美国，我们有一个机能极度失调的政府。”

鉴于财政政策难以预期，且美联储明确地将政策与就业市场前景挂钩，投资者聚焦就业表现以从中寻找第三轮量化宽松将持续多久的线索，也就不足为奇了。

周五将公布的政府报告料显示，美国3月非农就业岗位增加20万个。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯曾表示，他希望连续六个月看到就业岗位增加至少20万个，才会支持削减资产购买规模。

同时，白宫将在4月10日公布预算议案，如果国会议员们不能就提高政府举债上限达成一致，那么政府可能会在今夏停摆。

对于美联储及投资者而言，所有这一切意味着至少又有几个月的时间，要指望议员们别再把经济推入过去几年中每年都会经历的那种低迷。(完)

(编译 王丽鑫/王翔琼/张若琪/许娜/王兴亚; 审校 张荻/李爽/郑茵/许娜/李春喜)

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