美联储公布大型银行资本和流动性规例新建议

路透华盛顿12月20日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周二公布针对美国最大型银行的资本及流动性规定的新建议,规定将分两个阶段推出,可能不会高於国际标准.

美联储称,去年通过的多德-弗兰克法案对大型银行的资本和流动性的要求将分两个阶段执行.

第一阶段将依赖美联储已推出政策,诸如美联储在11月公布的资本压力测试计划.

该压力测试计划将要求资产规模超过500亿美元的美系银行表现出在经济表现不佳的时期能达到5%的一级资本充足率(一级资本占风险加权资产的比例)的要求.

第二阶段银行资本和流动性规定的推出将基於美联储落实巴塞尔III国际银行监管协议.巴塞尔协议III将银行的一级资本充足率要求上调至7%,且多数综合性金融机构还需建立多至2.5%的资本留存缓冲.

美联储正等待巴塞尔银行监管委员会公布其流动性建议,之後才制订美国的要求,但美联储称最初将给美国银行业制定一个定性的流动性标准.

美联储提议的规定将限制大型银行对某一对手企业的信贷敞口不得超过监管规定的资本比率的特定百分比.而最大型银行间的信贷敞口将受到更严格的限制.

美联储的建议将在2012年3月31日前咨询公众意见.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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