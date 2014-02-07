外管局：2013年四季度资本和金融项目顺差4963亿元

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京2月7日 -中国外汇管理局周五公布的初步数据显示，2013年四季度中国经常项目顺差3,054亿元人民币（折合498亿美元），资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差4,963亿元人民币（折合810亿美元）。
数据并显示，2013年中国国际收支经常项目顺差11,688亿元人民币（折合1,886亿美元），资本和金融项目顺差15,061亿元人民币（折合2,427亿美元），国际储备资产增加26,749亿元人民币（折合4,314亿美元）。
去年四季度，资本和金融项目下直接投资净流入3,621亿元人民币；国际储备资产增加8017亿元人民币（折合1308亿美元）。（完）
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。