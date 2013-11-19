泡沫潜滋暗长 投资者或需避险

图为日本东京一名商人在看屏幕上的百元面值美元钞票。 REUTERS/Toru Hanai

路透纽约11月19日 - 过去五年来，美国联邦储备委员会(美联储/FED)的大量印钞以及其他主要央行的宽松货币政策，造成了数万亿美元的资金在金融系统涌动。有些资金进入了你很难想象的领域。

从巴基斯坦的股市到比赛用马，从字画、宝石到出租车牌照以及电子比特币，随便一个领域都可以看到泡沫存在的踪迹。

“在这种状况下，什么都可能成为投资的资产，字画、酒、无论任何东西。这基本上就是流动性过量的迹象，”芝加哥Bianco研究的策略师Howard Simons表示。

可以肯定的是，风险看起来没有2005-2007年那么大，当时美国和其他国家的楼价疯长，然后暴跌，引发了金融危机。与上次相比，这次最虚高的价格都在小众市场，因此系统性风险也较小。

不过投资策略师警告称，即便规模较小市场出现一系列的泡沫缩水甚至破裂，仍会带来极大不适。

Brown Brothers Harriman的新兴市场策略师WinThin表示，当美联储撤回经济刺激政策时，市场可能要经历一些冲击。美联储料在2014年上半年采取行动。“这可能会带来痛苦的调整过程。”

一旦市场的某个部分有毒，可能就会传染质量较好的资产，因为投资者会套现以应付资产价格大跌。“我从过去两个熊市得出的教训是，资产质量差不是关键，”Simons说，“如果有人持有这类资产并开始恐慌性出售，你的好资产也会被拖下水。”

若债市在今年夏季的反弹后进一步下跌，则不仅会损及投资者，而且由于抵押贷款利率和其他借款成本攀升，还会构成经济萧条的威胁。

**永恒的牛市**

有证据显示许多领域可能存在投资过热。

在纽约上周的一次拍卖中，出租车牌照的售价超过100万美元，约是五年前价格的两倍。

美国股市方面，很难看到多少做空者，可能因为今年标普500指数上涨了26%，自2009年以来累计上涨了166%。

在欧洲则常常令人感觉，那场横扫欧洲大陆并危及欧元的危机仿佛未曾发生过。虽然企业获利势头不佳，但股票市盈率(本益比)却飙升至2007年的水平。过去一个月，卖空活动降至七年低点，泛欧STOXX 600指数中表现领先的个股都是曾被大量做空的企业。

正如对冲基金经理DavidEinhorn在10月的致客户信中所写，“当空头云集’成为挑选股票的不二法则，传统的估值方法对许多股票都不再适用时，我们不禁萌生一种似曾相识之感，”他指的是互联网泡沫膨胀和破裂的1998-2001年。

**IPO热潮**

上次的互联网泡沫使一些投资者特别是散户买新股成瘾。现在又有泡沫的迹象出现。今年迄今，共有199家美国公司上市，数量为2007年以来最多，其中部分个股上市首日的涨幅非常大。

投资顾问公司Financial Insyghts总裁PeterAtwater表示，像这样的上市潮，就是情况发展正接近触预的迹象。

尽管整体来看，美国市场没显得特别昂贵--标准普尔预估市盈率15倍，约与长期均值相符，个别股票亦然。

近几年有不少知名企业上市，最近期的例子就有社交媒体明星企业Twitter(TWTR.N)或电动车厂商TeslaMotors(TSLA.O)。

Twitter在上市首日股价飙涨近一倍后，以当前市价来算，其估值近240亿美元，尽管该公司并未赚钱。Tesla以2014年预估获利计算的市盈率约为80倍。

甚至连零售商Container Store Group Inc (TCS.N)，在11月1日上市首日时股价也涨了一倍。

**把橄榄球明星IPO**

就连专业运动员也加入到了这场IPO热潮当中。

ArianFoster是美国国家橄榄球联盟(NFL)休斯顿德州人队的明星跑卫，他成了一宗计划中的IPO的资产。Foster把自己未来收入的20%卖给旧金山的Fantex公司，而Fantex将基于Foster的经济绩效来发行股票。

“我认为这是个笑话，”Synovus Trust Co.资深投资组合经理DanielMorgan称，“他们不是机器人，他们早晚会精疲力尽。在NFL一个球员平均职业生涯是几年，四年？”

但Foster在赛季末受伤后，Fantex不得不延后了IPO计划，可见如果这宗IPO成行，对其投资的话风险会有多大。

**笨蛋，问题在债市**

由于各国央行压制利率，渴求收益的投资人争相借钱给信用纪录不怎么样的企业，并寻求一些复杂新奇的投资。

有不少投资人担心，超低水准的利率明年将开始上扬，于是买入浮动利率贷款。唯一的问题在于：许多人并未订立契约；契约通常会限制借款人能承担的债务额，在出现问题的时候能让贷款方在交易中拥有发言权。

“大家没意识到他们正承担着许多信贷风险。”AllianceBernstein投资组合经理GershonDistenfeld称。

同时，高收益债券的发行者--即那些资产负债表体质欠佳和评级在投资级别以下的企业--需支付的发债平均利率仅5.8%，接近纪录低位。

约2.5%的违约率远低于长期平均水平，但FridsonVision主管MartinFridson近日指出，他预期到2016-2020年，违约率将大幅攀升至8.4%，可能导致大量强制出售。

**富豪的零花钱**

或许衡量泡沫最好的方法之一，就是观察超级富豪怎么运用他们的零用钱。近来他们对艺术品的兴趣似乎大到难以满足，弗朗西斯·培根的一幅画作上周在纽约以超过1.42亿美元新高卖出。而一颗洋李大小的无瑕粉钻“粉红之星”，也在日内瓦的拍卖会创出8,300万美元的宝石拍卖纪录。

甚至连良种赛马的市场也正青云直上。今年在欧洲，一匹从未比赛过的一岁小马创纪录地卖出500万英镑(810万美元)。

“参加的人大多非常富裕，近来他们有的是钱可花，”英国赛马代理机构SackvilleDonald的买马专家AlastairDonald表示。

“有很多靠赛马赚钱的办法，但主要来看，这是种奢侈品和娱乐方式。就像是购买一个梦想。”

**罪犯的货币？**

尽管比特币被和毒品、洗钱和其他非法活动联系到一起，但它的真正光芒并未退却。目前还没有政府或央行支持这种数字货币。

比特币7月初时还在80美元以下，周一已大涨至600美元上方。该货币的供应受到严格控制。法国兴业银行分析师SebastienGaly表示，比特币证明了“贪婪对极无弹性的市场的推动能达到什么程度”。

而且这种赌博式投资不仅仅局限于发达市场。没人会把巴基斯坦当作安全且可预见的投资去处，但根据该国股市却无从判断这一点。巴基斯坦股市.KSE自2012年初以来已接近翻番，目前甚至远高于金融危机之前的水平。

GFT Forex的执行合伙人BorisSchlossberg表示，这再次证明了追逐收益的人们将政治风险置之度外。“美联储的量化宽松(QE)，”他称，“正在全球范围内造成溢出效应。”

美国缩减QE所可能带来的影响，将成为2014年的头号话题。风险在于，甚至那些已经发现泡沫的投资者，也可能因为等得太久，而错失撤出的时机。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/张若琪/朱晓军；审校 田建华/隋芬)

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