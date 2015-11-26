焦点：随着美联储日益临近升息 欧洲各国央行左右为难

图为不同面值的瑞郎和欧元现钞。 REUTERS/Ruben Sprich

路透布鲁塞尔11月25日 - 随着美联储即将开始自雷曼兄弟倒台以来的首次升息，欧洲各国央行仍在努力复苏通胀率、使经济持续增长，但它们面临的困境却各不相同。

全球经济和金融危机过去七年之后，主要经济体在以不同的速度复苏，日本跌回衰退，中国正努力克服今年的严重经济下滑。

外界普遍预期美联储12月将按下升息按钮，自此开始缓慢而稳定的紧缩周期，以因应稳健的经济和就业增长状况，欧洲央行(ECB)则可能在12月3日的政策会议上进一步宽松货币政策。

“既然已经提升了采取行动的预期，它(欧洲央行)不会冒让市场失望的风险，”法国巴黎银行驻伦敦分析师Ken Wattret表示，他的看法反映了路透调查访问的多数分析师的看法。

这是因为欧元区整体通胀率仍接近于零，剔除能源价格和季节性因素的核心通胀率刚刚1%，只有ECB不到2%目标水平的一半。

另一方面，英国央行(BOE)仍在考虑何时进行首次升息，瑞士和瑞典央行都在为如何应对本币估值过高而苦恼，因为如果欧洲央行进一步降息，欧元还会贬值。

欧元区各国央行，瑞士、丹麦和瑞典央行均已把存款利率降至负值。为了维持汇率稳定，欧元区以外国家只能把存款利率降至更低的负数水平。

各国面临的政策窘境各有不同，但他们存在共同之处：在低投资、高失业和人口老化导致增长潜力长期下降的经济体，央行越来越难以刺激通胀回升。

**工具箱受质疑**

欧洲央行总裁德拉吉暗示下周可能进一步宽松货币政策。他强烈驳斥有关欧洲央行工具箱已用尽的说法。但有人质疑，在利率已经处于或者接近所谓的零利率边界之际，货币政策还能有多大作用。

“全球范围内货币政策都极度宽松，并历时极长，根据任何指标判断，名义利率及通胀调整后的利率水平都是如此，”国际清算银行(BIS)曾在7月表示。BIS是央行的央行。

“在某些管辖区，货币政策已在测试外部界限，把边界拉伸到了不可不能想像的程度，”BIS表示。

各国央行在黑暗中前进，因为欧洲央行挹注的廉价资金模糊了市场利率信号，并令人怀疑衡量通胀预期的传统工具的可靠性。

难怪距离管委会召开政策会议只有八天了，欧洲央行还在考虑的选项多达20个。

这些选项包括：进一步将存款利率至少调降10个基点或更多、扩大每月公债购买规模、采用双层存款利率用以惩罚在欧洲央行存放现金的银行。

德国央行总裁魏德曼属于货币政策鹰派，他没有公开反对进一步放宽货币政策，或许是因为德国经济成长放缓，而且关键的亚洲出口市场正在趋弱。

“你从未听说德国人对货币贬值表示欢迎，但他们确实非常满意，”一欧元区国家的央行高层官员指出，自从德拉吉宣扬再度放宽政策后，欧元兑美元已经下跌6%。

魏德曼上周说，已经采取的措施逐步对经济产生效果，这需要时间。他并补充说，超宽松货币政策持续的时间越长，风险就越大。

来自德国的欧洲央行执委劳滕施莱格坚决反对扩大印钞。欧洲央行消息人士称，她经常都属于持异议的少数派。

**欧元区之外**

在欧元区之外，英国央行总裁卡尼表示，他并不知道英国利率何时可能开始调升。何时可以开始让经济摆脱对创纪录低利率的依赖，他对此的表态比以前要模糊。

“我心中的问题是何时是恰当的升息时机，而这与国内经济强度密切相关，”卡尼周二在英国议会称。

他还说，近年来全球各国央行在独立性方面承受的压力变得更大。

政府、企业和家庭已习惯于超低利率环境，很多人很抵触形势转变。形势逆转可能会暴露经济中潜藏的弱点。

虽然英国有自己的货币政策机制，但瑞士、丹麦和瑞典却基本上惟欧洲央行马首是瞻。

经济学家纷纷要求瑞士央行采取更多措施，使瑞士经济免遭瑞郎被高估所带来的影响，但该行的政策工具箱看似越来越捉襟见肘了，因为即便存款利率已经为负值，该国依然是外国资金的避风港。

“当前形势对瑞士央行不利的一面是，他们剩余的政策工具已不多了，”瑞士信贷银行的经济学家Claude Maurer说。

央行观察人士表示，瑞典和丹麦由于没有作为避风港的负担，万一欧洲央行进一步放松政策，两国也可以一直干预汇市，防止本币升值过多。(完)