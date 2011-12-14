美联储认为经济小幅改善 但面临欧洲动荡风险

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯连续第二次在会议上对保持政策稳定提出异议，表示赞同现在就进一步放宽政策。

* 美联储维持政策不变,看到经济出现一些改善

* 美联储指欧洲给美国经济带来风险

* 芝加哥联邦储备银行总裁强烈要求现在就实施进一步的刺激政策

路透华盛顿12月13日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周二指出,尽管美国就业市场出现一些改善,但欧洲动荡是国内经济面临的最大风险,由此为联储进一步放宽货币政策铺路.

美联储认为,尽管全球经济成长出现明显放缓,但美国经济仍在温和扩张,并表示一方面就业市场已有"一定"改善,但失业人数仍居高不下且房屋市场低迷不振.

美联储在会後声明中指出,"全球金融市场的紧张局面给经济前景带来下行风险,"这暗指来自欧元区债务危机的压力.

声明公布後,美国股市和公债价格削减涨幅,而美元兑欧元上扬.

美联储本次会议後的声明较11月初的上次会议并无明显变化,只是略微提及经济形势有明显改善.

"若经济不稳,他们当然会逆势而为,"Decision Economics驻纽约董事总经理Cary Leahey称.

**埃文斯再提异议**

美联储对其逐渐成形的沟通政策没有新的指导意见,重申预计通胀将维持在或低於确保物价稳定目标所要求的水平.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯连续第二次在会议上对保持政策稳定提出异议,表示赞同现在就进一步放宽政策.

不过,美联储将不确定标签更干脆地贴到了欧洲.联储在11月会议上曾称前景风险仅仅包括全球压力,而周二则把风险与海外动荡直接挂钩.

美联储自2008年12月以来将隔夜利率持於接近零的水平,并共计购买2.3万亿美元公债及抵押贷款相关债券以刺激稳步复苏.

联储官员中有人认为高失业率及增长迟滞要求采取更多行动,也有人认为美联储已采取的大规模行动有加剧通胀的危险.

包括美联储副主席叶伦在内的一些颇具影响力的决策者曾暗示,若经济增长不能加速,他们倾向於采取更多刺激举措.

美联储2012年投票权情况变化後,将有三位主张对通胀采取强硬路线的委员失去投票权,这样具有投票权的委员中就仅剩一位鹰派委员--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔,意味着未来数月支持进一步放宽政策的声音可能增强.

美联储力促经济摆脱衰退以及支持经济复苏的积极态度与欧洲央行形成对比,後者一直表现得犹豫不决.欧洲央行在11月之前一直维持利率不变,之後连续两次降息,因欧元区开始滑向经济萎缩.

而且,欧央行总裁德拉吉上周打消了该央行将推出大举买债计划以缓解该地区紧张状况的希望,令金融市场大为失望.

最近公布的美国经济数据显示些许改善.11月失业率下降0.4个百分点至8.6%,制造业活动加速,企业也在补充库存.

消费者支出也显得相当稳固,尽管周二公布的11月零售销售数据逊於预期,暗示其可能逐步减弱.

美国经济第三季环比年率为成长2.0%,而上半年增速低於1%.预测人士希望第四季的成长率可以超过3%.

然分析师表示,当前的复苏力道部分属於从日本天灾及年初高油价之後的颓势中反弹.

他们警告可能会回到较为缓慢的成长,尤其是欧洲有衰退之虞.

许多观察人士认为美联储将在2012年采取刺激举措,首先通过沟通手段强调长期不会升息的预期,接下来是买进更多的债券.

叶伦曾表示,美联储可以藉由公布决策者对利率的预测来强化其超宽松货币政策立场.官员们也在讨论是否要采行明确的通胀目标.

上述第一步将向市场保证美联储不会马上紧缩政策,而第二步要打消市场上对美联储维持低通胀承诺的怀疑.

高层官员们并对美联储买进更多债券持开放态度.

一些人并表示,美联储应该恢复买进抵押贷款证券,以协助重振低迷的房市;其他人则青睐维持买进政府公债.(完)

--编译 郑茵/石冠兰/李爽/戴素萍;审校 张荻/徐文焰/张涛

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