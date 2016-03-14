焦点：美联储3月政策会议料将按兵不动 或暗示升息脚步近了

2014年2月3日拍摄的美联储总部内的会议室。 REUTERS/Jim Bourg

路透旧金山3月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其很快升息。

这将和上次美联储会议的情况大相迳庭，当时中国和欧洲经济增长放缓影响的不确定性，使得决策着暗示其将按兵不动，直到对前景更有把握为止。

上次会议相较于去年12月的会议可说是一次倒退。12月会议上美联储进行近十年来的首次升息，同时似乎准备好今年将升息四次。

分析师预测及美联储官员本身已暗示，本周美联储17位官员在会议后公布的最新预测，几乎笃定会暗示今年将放慢升息脚步，或许减为升息两至三次。

但减少升息次数或许主要是因为1月油市和股市下跌所带来的拖累，以及美联储当时决定维持政策不变，而非对美国或全球经济前景的担忧升高。

的确，自美联储上次会议以来，美国通胀率已经显示出趋稳迹象，达拉斯联储公布的一项通胀指标升至1.9%，这是两年半来最接近美联储2%的通胀目标。同时，美国2月失业率持于4.9%，接近许多美联储官员认为的代表充分就业的水准。

欧洲央行上周进一步放宽政策的决定，可能有助于增强外界有关欧洲已采取行动支撑经济增长的信心，从而帮助暂时缓和全球经济对美国造成的拖累。

那或将意味着美国在年中前再度升息，并且如果经济数据不错，此后还会有后续行动。

前美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，就美联储下次升息而言“6月似乎存在可能性”。他的意见是美联储把利率重新下调至近零水准，提前“购买保险”以防经济衰退。他称，基于市场的通胀预期自美联储上次会议以来已经有所改善，这是“真正的正面”发展。

**针对通胀展开辩论**

不过，美联储官员将可能花费很多时间来讨论通胀前景。上周，两名联储高级官员就对近期物价上涨的迹象给出了截然不同的评价。

通胀立场比较强硬的决策者担心，如果美联储不采取行动预先消除通胀压力，最终可能会落后于形势并失去信誉。而比较温和的决策者则认为经济复苏仍然脆弱，希望看到有确凿证据显示存在通胀压力。

“这可能是内部争论的最大理由，”Regions Financial Corporation的分析师Richard Moody表示。

他说，美联储还需要考虑如何描述其基准预测面临的“风险平衡”，尤其是如果决策者希望保持4月或6月升息可能性的话。

“如果他们真正希望市场相信每次会议都会考虑(潜在的升息)，我认为他们必须有所表示，”Moody说道。他预计他们会说风险“接近平衡”，与12月升息之前所使用的措辞相同。

但也有人表示，美联储主席叶伦将小心地避免发出过强的升息信号，担心会导致市场震荡。

“到6月时，他们将得到广泛的数据，可能帮助他们，甚至一些温和派，得出(关于应该升息的)确切结论，而且市场会认可这样的结论，”美国保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby表示。(完)