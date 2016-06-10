调查：美联储下次升息或在9月 但7月也不无可能

路透6月9日 - 美国非农就业数据公布后几天进行的一项路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在9月升息，但也有可能早在7月行动。非农就业数据令一些人担心经济增长势头减弱。

路透本周对美联储观察人士进行的调查显示，预计7月升息机率为40%，9月升息机率为三分之二。若真在9月升息，那么距离去年12月首次升息则间隔了九个月时间。

92名受访分析师中，大约有五分之四表示美联储会在7月或9月升息。

市场认为，12月前没有十足把握会升息，不过美联储官员近几周的讲话暗示，他们认为升息宜早不宜迟。

“在目前通胀上升的迹象下，如果美联储夏季没有升息加以应对，那么可能是因为随后发生全球金融危机，”券商ADM ISI的分析师Stephen Lewis写道。

“在那样的情况下，危机消退到足以给美联储更多机会在今年余下时间收紧政策的机率很小。”

调查显示，6月23日英国举行退欧公投前，支持退欧和留欧的比例咬得很紧。再加上美国新增就业放缓，已将6月14-15日会议上升息的机率推低至近乎零。

如果英国选择留欧，金融市场应该就能避免再一次震荡，如果美国新增就业岗位数量能从5月区区的3.8万个反弹，那美联储官员口口声声总提的升息将可能重新得到关注。

“他们等得越久，就会看到越多的数据。如果他们的观点变得是认为美国经济的实际状况要比上次就业报告暗示的要好，我想他们就更有可能升息，”摩根大通的分析师Daniel Silver说。

“我们认为，从就业增长角度来看，5月数据将会被证明是次例外，未来几个月就业会出现一些回升，但我认为美联储希望先看到回升，之后才会升息。”

失业率已降至4.7%，接近许多经济学家和美联储官员所说的充分就业--因此也接近满足美联储双重任务之一。

“就业增长正在放缓，而且也应该放缓，因为我们基本上已经达到充分就业，”BMO Capital Markets美国经济分析主管Michael Gregory说。

通胀方面，美联储喜欢参考的核心个人消费支出(PCE)物价指数4月较上年同期上涨1.6%，距离其2%的通胀率目标相差不多。

调查中受访者预测，核心PCE通胀率将继续爬高，今明两年分别平均为1.7%和1.8%，与上月调查时的预估值持平。

经济成长在第一季表现平淡，之后料将迎来反弹。调查预估中值显示，第二季经济环比年率料为成长2.3%，第三和第四季度为2.4%。

不过，从本次金融危机之后几年的复苏情况来看，经济成长并非一直保持这样稳定。(完)