分析：美联储料将再次调降中长期利率预估

路透旧金山/纽约9月20日 - 在美国经济产出、生产率以及通胀上升速度要比过去数十年缓慢的情形下，美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策官员本周料将再度调降对未来利率走向的预估。

这将会是美联储15个月来四度调降利率预估，等于是美联储被迫承认其对于所谓的中性利率预估过于乐观，而这也将引发对未来数年经济体质的质疑。

不过美联储仍坚称，低利率及帐上庞大的债券持仓仍足以持续支撑经济成长。

与多位美联储官员的对话显示，部分官员将会在本周货币政策会议调降对中长期利率的预估，预估中值可能降至2.75%；2015年6月时的预估为3.75%，而四年前的预估则为4.25%。

路透调查结果显示，分析师预计美联储周三会议结束时料维持指标隔夜拆款利率不变。

自从美联储去年12月实施近10年来的首次升息后，政策利率即保持在约0.38%。

预期中的长期中性利率预估值下降，等于是把未来的利率攀升限制在更慢速度，预示着与美联储官员和投资者的预期相比，升息次数更少且间隔更长。

中性利率预估值越低，美联储就越不需对收紧政策感到焦虑，从而让美联储一再推迟升息有了正当理由。

其结果，正如旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯所言，就是升息步伐或是美国有史以来最慢。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗也说过，升息速度比起以往将会缓慢许多。

美联储今年还未加息，尽管其去年12月暗示2016年会有四次加息。此后由于全球经济成长减速，金融市场波动以及美国通胀低迷，对今年预期加息次数减至两次，并预计2017年加息三次。

但鉴于对中性利率的新观点，这种预期似乎过于乐观了。

美联储决策者表示，美国人口老龄化及生产率增长下降，损及经济潜能，使得他们谨防过快升息。

“他们距离收紧政策模式不是很远，”Macro Insight Group创建人、前纽约联储高级分析师Shehriyar Antia表示。“这需要更具耐心，因利率不需要大幅调整就会对通胀构成压力，政策落后于通胀走势的风险下滑。”

**美联储工具箱**

尽管本周中性利率预估可能下调，美联储主席叶伦可能也会坚持其观点，即美联储所谓的工具箱对增速持续低于预期国内经济而言仍属适当。美联储的工具箱包括逾4万亿美元公债和抵押贷款支持证券、低利率和拟逐步退出的刺激举措。

叶伦在上月于怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行官员会议期间曾表示，政策组合对美联储助益良多，今后面临经济滑坡时也可能有用。

但美联储经常自食其言，也让市场对它的信任度打了折扣。譬如短期利率期货的交易员，目前押注美联储在明年初之前不会加息。

不过，就算是下调对美联储中性利率的预估，也并不意味着联储永远不会加息。

“他们希望市场仍然预期，12月时如果条件允许，他们想要加息的话就可以加，”富国证券(Wells Fargo Securities)资深经济学家Sam Bullard说。

美联储将于周三1800 GMT发布政策声明，叶伦随后稍晚将召开新闻发布会。联邦公开市场委员会(FOMC)今年还将于11月初和12月中旬召开会议。(完)