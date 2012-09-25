美国通胀预期良好受控 但英国明显攀升--美联储报告

路透旧金山9月24日电---据美国旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告,美国长期通胀预期自五年前金融危机以来保持在相当固定的水平,但英国方面则明显攀升.

长久以来英国央行一直明确设定2%的通胀率目标;而美国联邦储备委员会(FED,美联储)则是在1月才采取通胀目标的做法.

"即便是发生金融危机这样严重的冲击,都没有显着改变美国家庭长期的通胀预期."旧金山联储研究顾问Bharat Trehan和研究生Oskar Zorrilla在旧金山联储最新一期经济研究报告(Economic Letter)上撰文写道:"正式的目标对美国通胀预期会发生什麽影响,将令人关注."

研究者写道,假如长期通胀预期只是顺着报告公布出来的当前通胀水准发展,就像家庭调查通常的情况那样,那麽近期英国通胀预期上扬,"并不特别令人忧虑".

然他们表示,英国家庭对物价上涨预期速度的不确定性升高,这就央行可信度而论,更加麻烦.

美国方面,金融危机後家庭对未来一年通胀的看法差异扩大,但对五年後通胀的看法则没太大差别.

英国方面,家庭对於未来一年和五年後的通胀水准,似乎同样都很不确定.

"这令人忧虑."研究人员写道."稍早也提到,货币政策主要是要确定长期的通胀水平.因此如果央行的通胀目标可信,那就不清楚长期通胀预期为什麽会跟短期通胀预期一样存在重大差异."(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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